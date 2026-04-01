Sếp FPT Retail hé lộ lý do tự tin bước vào thị trường quy mô 5-6 tỷ USD dù có một “người khổng lồ” chiếm 50% thị phần

Tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của FPT Retail (mã FRT), một vấn đề được cổ đông rất quan tâm là chiến lược mở rộng sang mảng điện máy (CE) khi thị trường đã có một tay chơi lớn với lợi thế về độ phủ và dịch vụ hậu mãi tốt.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail cho biết, FPT Shop đã hoạt động trong thị trường điện thoại hơn 10 năm. Quy mô thị trường khoảng 5-6 tỷ USD mỗi năm, có vài tay chơi lớn và FPT Reatail đứng thứ 2.

“Tuy nhiên, thị trường điện thoại trong vài năm vừa qua đã bão hoà, tốc độ tăng trưởng chậm. Chúng tôi nhận thấy thị trường điện máy khá gần và có quy mô tương đương thị trường điện thoại, cũng khoảng 5-6 tỷ USD mỗi năm”, ông Việt Anh chia sẻ.

Ông Nguyễn Việt Anh - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail (bên phải)

Phó Tổng Giám đốc FPT Retail cho biết, sự khác biệt nằm ở mức độ thâm nhập của thị trường điện máy còn tương đối thấp. Ví dụ như máy lạnh khoảng 60-70%; tủ lạnh, máy giặt khoảng 70-80%; tivi cao nhất khoảng 90% nhưng vẫn có nhu cầu đổi từ tivi nhỏ lên tivi to hơn.

“Thị trường điện máy còn dư địa tăng trưởng khi mà thị trường bất động sản vẫn tăng trưởng cùng tốc độ đô thị hoá. Chúng tôi cho rằng thị trường điện máy vẫn sẽ tăng trưởng 2 con số trong 10 năm nữa”, ông Việt Anh nhận định.

Phó Tổng Giám đốc FPT Retail cho biết, khi tham gia vào thị trường điện máy, doanh nghiệp phân tích và hiểu rằng phía trước mình có một người khổng lồ với thị phần 50%. Tuy nhiên, ngoài đơn vị này, thị trường chưa có một cái tên nào thực sự tốt ở vị trí số 2. Thị trường điện máy phân mảnh rất nhiều so với điện thoại.

“Khi FPT Shop tham gia vào, chúng tôi xác định mình là người đến sau và sẽ cạnh tranh bằng lợi thế về công nghệ, tệp khách hàng ICT sẵn có và vận hành linh hoạt. Người mới, người nhỏ thì phải Flexible thì mới có hy vọng.

Chúng tôi định vị mình sẽ là điểm đến cung cấp sự thay thế đáng tin cậy với trải nghiệm mua sắm chuyên nghiệp, lấy khách hàng làm trung tâm và ứng dụng chuyển đổi số cho khách hàng khi mua sản phẩ. Bên cạnh đó, là những cam kết đột phá như bảo hành 1 đổi 1 trong vòng một năm hoặc thậm chí kéo bảo hành lên 2 năm", ông Việt Anh nhấn mạnh.

Một điểm đáng chú ý là chiến lược cạnh về mặt dịch vụ lắp đặt của FPT Shop. Ông Việt Anh dẫn chững đến việc đơn vị đi đầu có đội ngũ lắp đặt 5.000 người và khẳng định FPT Shop không thể xây dựng một đội ngũ tương tự ngay lập tức. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đã tìm ra giải pháp khi nhìn vào cách các kỳ lân công nghệ trong lĩnh vực gọi xe cạnh tranh với taxi truyền thống.

“Chúng tôi tư duy đến kinh tế chia sẻ như cách mà Uber, Grab,… thực hiện. Đây là mô hình giúp cho mình có thế huy động các nguồn lực xã hội để cung cấp dịch vụ, vượt qua sự thống lĩnh của người đứng đầu. Với nền tảng công nghệ, FPT Shop xây dựng một ứng dụng (App) để kết nối những người thợ lắp đặt với những đơn hàng của chúng tôi.

FPT Shop tận dụng công nghệ dựa trên mô hình kinh tế chia sẻ để cung cấp giải pháp cho khách hàng. Chúng tôi cũng đo lường các chỉ số như Uber, Grab… phép khách hàng đánh giá dịch vụ. Với cách tiếp cận này, chúng tôi có thể rút ngắn thời gian chờ lắp đặt cho khách hàng xuống còn 1-2 ngày kể cả trong mùa cao điểm nắng nóng”, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail khẳng định.