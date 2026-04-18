Lần đầu tiên, một quỹ đầu tư mạo hiểm vốn điều lệ 500 tỷ do Nhà nước khởi xướng chính thức ra mắt

Ngày 17/4, Công ty Cổ phần Quỹ Đầu tư Mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh chính thức ra mắt với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng.

Công ty Quỹ hướng tới mục tiêu tạo cú hích cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của nền kinh tế, thông qua việc hỗ trợ các hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học – công nghệ và các ngành công nghiệp tiên tiến. Đây cũng là lần đầu tiên một quỹ đầu tư mạo hiểm do Nhà nước khởi xướng với định hướng huy động thêm nguồn vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

TP. Hồ Chí Minh sẽ đóng góp 40% vốn điều lệ của Quỹ, phần còn lại được huy động từ nhóm cổ đông sáng lập là các tập đoàn hàng đầu Việt Nam hiện nay, bao gồm VinaCapital, Sovico, Vingroup, Becamex, Sunwah, VNG (Vinagame), FPT, CT Goup và Hoa Sen. VinaCapital là cổ đông sáng lập và đồng thời ông Hoàng Đức Trung – Phó Tổng Giám đốc Điều hành Quỹ Đầu tư Công nghệ của VinaCapital – được bổ nhiệm làm Giám đốc Quỹ Đầu tư Mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Trung cho biết Quỹ sẽ đóng vai trò là “vốn mồi” của thị trường, chủ động định hướng dòng vốn vào các lĩnh vực mang tính chiến lược cần rất nhiều thời gian. Trọng tâm đầu tư của Quỹ là các vòng gọi vốn Series A và B – giai đoạn then chốt để các startup Việt Nam mở rộng quy mô và tăng tốc phát triển.

Theo ông Trung, Quỹ sẽ ưu tiên các khoản đầu tư vào công nghệ lõi, cùng các giải pháp xanh và chuyển đổi số thực chất, phù hợp với định hướng tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025–2030 và tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Trung nhấn mạnh: “ Quỹ sẽ là bệ phóng hiện thực hóa khát vọng đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu khu vực. Tôi tin rằng, trong tương lai, khi nhắc đến sự thành công của các startup tiêu biểu tại Việt Nam, thì dấu ấn của Quỹ Đầu tư Mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh sẽ hiện diện rõ nét như là một nhân tố đồng hành then chốt. ”

Ông Don Lam – Tổng Giám đốc và Cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital – cho biết: “ Sáng kiến này là một bước tiến quan trọng nhằm thu hẹp khoảng trống về vốn cho startup Việt Nam, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo. Bên cạnh việc cam kết về vốn, đội ngũ VinaCapital sẽ mang đến kinh nghiệm đầu tư tích lũy qua nhiều thập kỷ, kết nối dòng vốn quốc tế và bảo đảm Quỹ được vận hành theo các chuẩn mực quốc tế. Chúng tôi vinh dự được đồng hành cùng TP. Hồ Chí Minh và các đối tác hàng đầu của khu vực kinh tế tư nhân trong việc xây dựng một nền tảng đầu tư công nghệ chuyên nghiệp, đóng góp cho sự phát triển năng động và bền vững của hệ sinh thái khởi nghiệp Thành phố. ”

VinaCapital bắt đầu tham gia lĩnh vực đầu tư công nghệ từ năm 2006 với việc thành lập quỹ DFJ VinaCapital, hợp tác cùng quỹ đầu tư hàng đầu Thung lũng Silicon là Draper Fisher Jurvetson. Trên nền tảng đó, VinaCapital Ventures được thành lập năm 2018 với sự tham gia đầu tư của Mirae Asset và Naver. Hiện nay, VinaCapital đang trong quá trình huy động vốn cho quỹ đầu tư công nghệ thứ ba, tập trung cung cấp nguồn vốn tăng trưởng cho các startup Việt Nam và khu vực có tiềm năng bứt phá.