Loạt công ty chứng khoán đón cổ đông lớn mới: Từ cá nhân bí ẩn tới sự đồng hành chiến lược

Capella Group trở thành cổ đông lớn tại DNSE

Kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vào ngày 23/3, Công ty CP Chứng khoán DNSE (mã: DSE, sàn HoSE) đã phân phối tổng cộng 85,94 triệu cổ phiếu cho cổ đông.

Trong đó có 85,37 triệu cổ phiếu được phân bổ từ ngày 15/01/2026 đến ngày 16/03/2026; còn 276.177 cổ phiếu được phân bổ trong ngày 23/3/2026.

Với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu, ước tính DNSE sẽ thu về gần 1.275 tỷ đồng. Trong đó, 86% số vốn tương đương gần 1.105 tỷ đồng được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán; 14% còn lại tương đương gần 180 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Hoàn tất đợt phát hành, DNSE tăng vốn điều lệ từ 3.426 tỷ đồng lên 4.282 tỷ đồng.

Đáng chú ý, DNSE đón cổ đông lớn mới là Công ty cổ phần Capella Group (Capella Group) sau khi tổ chức này mua vào 42,075 triệu cổ phiếu DSE, tương đương 9,8% vốn điều lệ.

Capella Group đã nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ các cổ đông hiện hữu để tham gia đợt chào bán cổ phiếu của DNSE. Capella Group là tập đoàn đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực chính: bất động sản, logistics, tài chính…

Sau khi trở thành cổ đông lớn, đại diện của Capella Group là bà Đậu Hà Lam - Giám đốc Công nghệ tập đoàn đã được bầu vào HĐQT DNSE tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Bà Đậu Hà Lam (thứ hai từ phải sang) được bầu bổ sung vào HĐQT DNSE tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/3

Cũng tại đại hội, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Giang nhận được câu hỏi về vai trò của tân cổ đông lớn Capella Group. Ông Giang cho biết, thực tế Capella Group là một trong số các cổ đông sáng lập của Encapital, đồng hành với hệ sinh thái từ năm 2018. Doanh nghiệp rất chào đón sự tham gia của cổ đông mới có năng lực, nhiều kinh nghiệm trên thị trường tài chính.

Chủ tịch Nguyễn Hoàng Giang khẳng định chiến lược trong thời gian tới của DNSE sẽ không thay đổi đó là gắn với công nghệ và ứng dụng công nghệ vào thị trường tài chính. "Các cổ đông gia nhập DNSE vì tin tưởng vào chiến lược kinh doanh của công ty", vị Chủ tịch 8X khẳng định.

Một cá nhân trở thành cổ đông lớn của DSC

Cũng thông qua hình thức nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu để tham gia đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông, một cá nhân trở thành cổ đông lớn của CTCP Chứng khoán DSC (mã: DSC, sàn HoSE) hồi tháng 11/2025.

Cụ thể, DSC đã phân phối toàn bộ 35,3 triệu cổ phiếu cho 1.129 cổ đông. Trong đó, 35,12 triệu cổ phiếu được phân phối cho 1.128 cổ đông trong thời gian từ 13/10 đến 11/11. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Còn 209.624 cổ phiếu được phân phối cho cổ đông Tạ Văn Mạnh trong thời gian từ 20-21/11 sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

Trong đợt chào bán lần này, có 1.121 nhà đầu tư trong nước mua vào 35,3 triệu cổ phiếu và 8 nhà đầu tư nước ngoài mua vào 6.303 cổ phiếu.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, DSC thu về 353,4 tỷ đồng từ đợt chào bán nói trên, đồng thời nâng vốn điều lệ lên gần 2.750 tỷ đồng. Với số vốn huy động được, DSC sẽ sử dụng 203,4 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh, 150 tỷ đồng còn lại để bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ.

Kết thúc đợt chào bán, DSC đón cổ đông lớn mới là Lê Ngọc Đức. Theo báo cáo giao dịch, ngày 11/11/2025, nhà đầu tư này đã mua vào 32,35 triệu cổ phiếu DSC, qua đó sở hữu 11,76% vốn điều lệ DSC.

Trước đó, cá nhân này không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu DSC nào. Bên cạnh đó, cũng không có người liên quan nào đến nhà đầu tư này nắm giữ cổ phiếu DSC.

Song song với đó, Chủ tịch Nguyễn Đức Anh và pháp nhân liên quan là Công ty cổ phần Đầu tư NTP giảm tỷ lệ sở hữu do không tham gia đợt chào bán hoặc chỉ thực hiện một phần quyền mua cổ phiếu.

Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Đức Anh giữ nguyên sở hữu 85,4 triệu cổ phiếu nhưng giảm tỷ lệ sở hữu còn 31,05%. Công ty cổ phần Đầu tư NTP sở hữu 81,9 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 29,78%.

Nhóm Nutifoods liên tục tăng sở hữu tại Chứng khoán Rồng Việt

Không tham gia đợt chào bán cổ phiếu, Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh Kido (KDF) liên tục thâu tóm cổ phần tại Chứng khoán Rồng Việt thông qua mua thỏa thuận từ các cổ đông cá nhân.

Thực phẩm Đông lạnh Kido bắt đầu gom cổ phiếu VDS từ phiên 26/1/2026 với số lượng 5,5 triệu cổ phiếu, qua đó nâng sở hữu từ 0% lên mức 2,02% vốn Chứng khoán Rồng Việt.

KDF liên tục thực hiện giao dịch trong tháng 1 và tháng 3/2026. Gần nhất, Thực phẩm Đông lạnh Kido báo cáo đã nhận chuyển nhượng tổng cộng 14,5 triệu cổ phiếu VDS bằng phương thức thỏa thuận trong 3 phiên liên tiếp.

Cụ thể, KDF đã mua 5 triệu cổ phiếu trong ngày 13/3; 4,8 triệu cổ phiếu trong phiên 16/3 và 4,7 triệu cổ phiếu trong phiên 17/3. Qua đó, công ty này tăng sở hữu từ 41 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 15,07%) lên mức 55,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 20,4%).

Pháp nhân liên quan đến KDF là Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Bình Dương đang sở hữu 11,75 triệu cổ phiếu VSD, tương đương 4,32% vốn.