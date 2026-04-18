Loạt doanh nghiệp địa ốc lên kế hoạch lợi nhuận 'đi lùi' trong năm 2026

Mùa Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 đang diễn ra, nhiều doanh nghiệp bất động sản chuẩn bị trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026. Đáng chú ý, không ít đơn vị đề xuất mức chỉ tiêu lợi nhuận thấp hơn so với năm 2025.

Đầu tiên phải kể đến là Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, MCK: TDH, sàn HoSE), doanh nghiệp sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt gần 249,7 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,33 tỷ đồng so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2025.

Tuy nhiên, Thuduc House ước lợi nhuận nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ đạt gần 38,5 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2025, Thuduc House mang về tổng doanh thu hợp nhất hơn 253 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 108 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Doanh nghiệp cho biết, lợi nhuận trong năm chủ yếu đến từ hiệu quả của các biện pháp tái cấu trúc và kiểm soát chi phí; thu nhập phát sinh từ việc xử lý, giải quyết các tồn tại và vấn đề pháp lý kéo dài từ giai đoạn trước; sự cải thiện dần của một số hoạt động kinh doanh.

Không chỉ riêng Thuduc House, Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG, sàn HoSE) sau một năm 2025 tăng trưởng mạnh đã xây dựng kế hoạch 2026 theo hướng “lùi một bước”.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu và thu nhập khác hợp nhất trong năm 2026 đạt 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng, lần lượt giảm 37 % và 27 % so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2025.

Mặc dù vậy, DIC Corp vẫn dự kiến chi hơn 4.371,5 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án trọng điểm như Nam Vĩnh Yên, Long Tân, khu phức hợp CSJ hay trung tâm Chí Linh. Đồng thời, doanh nghiệp lên kế hoạch vay khoảng 1.400 tỷ đồng để triển khai dự án, song song với việc tái cấu trúc, thoái vốn và xử lý các khoản đầu tư kém hiệu quả nhằm cải thiện dòng tiền.

Tương tự, Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, MCK: IJC, sàn HoSE) cũng lên kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu dự kiến đạt 2.454 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2025. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp dự kiến đạt 541 tỷ đồng, giảm 9%.

Trong khi đó, Công ty CP Sonadezi Châu Đức (MCK: SZC, sàn HoSE) là doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch mạnh tay nhất. Sau khi đạt lợi nhuận kỷ lục năm 2025, công ty đặt mục tiêu năm 2026 với doanh thu khoảng 518,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 56 tỷ đồng, giảm lần lượt 54% và tới 84%.