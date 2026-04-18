Loạt doanh nghiệp địa ốc “cài số lùi” mục tiêu lợi nhuận năm 2026

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, MCK: TDH, sàn HoSE), doanh nghiệp sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt gần 249,7 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,33 tỷ đồng so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2025.

Tuy nhiên, Thuduc House ước lợi nhuận nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ đạt gần 38,5 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2025, Thuduc House mang về tổng doanh thu hợp nhất hơn 253 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 108 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết, lợi nhuận trong năm chủ yếu đến từ hiệu quả của các biện pháp tái cấu trúc và kiểm soát chi phí; thu nhập phát sinh từ việc xử lý, giải quyết các tồn tại và vấn đề pháp lý kéo dài từ giai đoạn trước; sự cải thiện dần của một số hoạt động kinh doanh.

Không chỉ riêng Thuduc House, Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG, sàn HoSE) sau một năm 2025 tăng trưởng mạnh đã xây dựng kế hoạch 2026 theo hướng “lùi một bước”.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu và thu nhập khác hợp nhất trong năm 2026 đạt 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng, lần lượt giảm 37 % và 27 % so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2025.

Mặc dù vậy, DIC Corp vẫn dự kiến chi hơn 4.371,5 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án trọng điểm như Nam Vĩnh Yên, Long Tân, khu phức hợp CSJ hay trung tâm Chí Linh. Đồng thời, doanh nghiệp lên kế hoạch vay khoảng 1.400 tỷ đồng để triển khai dự án, song song với việc tái cấu trúc, thoái vốn và xử lý các khoản đầu tư kém hiệu quả nhằm cải thiện dòng tiền.

Tương tự, Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, MCK: IJC, sàn HoSE) cũng lên kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu dự kiến đạt 2.454 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2025. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp dự kiến đạt 541 tỷ đồng, giảm 9%.

Trong khi đó, Công ty CP Sonadezi Châu Đức (MCK: SZC, sàn HoSE) là doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch mạnh tay nhất. Sau khi đạt lợi nhuận kỷ lục năm 2025, công ty đặt mục tiêu năm 2026 với doanh thu khoảng 518,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 56 tỷ đồng, giảm lần lượt 54% và tới 84%.

Phân hóa mạnh bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp bất động sản

Bên cạnh những doanh nghiệp “cài số lùi” mục tiêu lợi nhuận trong năm 2026, thị trường bất động sản cũng chứng kiến sự phân hóa mạnh khi một số doanh nghiệp vẫn được dự báo có tăng trưởng trong năm 2026.

Theo đó, sau giai đoạn tái khởi động dự án và đẩy mạnh bán hàng trong năm 2025, một số doanh nghiệp bất động sản được dự báo bước vào chu kỳ ghi nhận doanh thu trong năm 2026.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã: KDH) đạt 6.768 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.840 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm nay, tương ứng tăng 44,8% doanh thu và 12,6% lợi nhuận so với năm 2025.

CTCP Đầu tư Nam Long (Mã: NLG) được VCBS dự báo đạt hơn 6.500 tỷ đồng doanh thu và khoảng 1.273 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2026, tăng lần lượt 15% và 35%.

VCBS dự báo CTCP Tập đoàn Hà Đô (Mã: HDG) đạt hơn 3.100 tỷ đồng doanh thu và trên 1.200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2026, tăng lần lượt 11% và 28% so với năm trước.

Sau giai đoạn tháo gỡ pháp lý, làn sóng dự án được tái khởi động và triển khai mới đang đưa thị trường bước vào chu kỳ bổ sung nguồn cung quy mô lớn từ năm 2026 trở đi. Trong đó, căn hộ trung cấp dự kiến chiếm tỷ trọng đáng kể tại các đô thị lớn, tạo sức ép cạnh tranh rõ rệt khi nhiều chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ bán hàng nhằm đảm bảo dòng tiền và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Song song, sự xuất hiện của các đại đô thị quy mô hàng nghìn ha với tổng mức đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng không chỉ tái định hình mặt bằng giá khu vực lân cận mà còn làm gia tăng áp lực cạnh tranh trong ngắn và trung hạn. Đặc thù vốn đầu tư lớn và đòn bẩy tài chính cao khiến các dự án này cần duy trì nhịp bán liên tục.

Mặt bằng lãi suất có xu hướng nhích lên, tác động đến tâm lý người mua được đánh giá chưa đáng kể nhờ nhu cầu ở thực vẫn duy trì ổn định, đặc biệt tại phân khúc trung cấp - nhóm sản phẩm phù hợp khả năng chi trả của số đông.

Tuy nhiên, ở góc độ doanh nghiệp, bức tranh vốn đang kém thuận lợi hơn so với năm trước khi nhu cầu vay trung và dài hạn gia tăng cùng chu kỳ triển khai dự án mới. Áp lực chi phí tài chính vì vậy có xu hướng tăng, nhất là các khoản liên quan đến đất đai, đền bù… là những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận và chiến lược phát triển trong giai đoạn tới.

Nhìn chung, năm 2026 được đánh giá là giai đoạn thử thách khả năng cân bằng dòng tiền của doanh nghiệp địa ốc. Trong bối cảnh nguồn cung tăng trở lại và chi phí vốn cao hơn, doanh nghiệp nào duy trì được tiến độ dự án, kiểm soát đòn bẩy tài chính và đảm bảo thanh khoản bán hàng sẽ nắm lợi thế rõ rệt. Sự phân hóa lợi nhuận vì vậy được dự báo sẽ ngày càng rõ nét trong toàn ngành.