Chủ tịch Đỗ Quang Vinh nói gì khi bị cổ đông "soi" thù lao?

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho biết năm 2025 đã chi khoảng 9,31 tỷ đồng thù lao và thưởng cho HĐQT, nằm trong khung tối đa 1% lợi nhuận sau thuế và không vượt quá 10 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, công ty trình cổ đông phương án nâng trần thù lao lên tối đa 1,5% lợi nhuận sau thuế, đồng thời quy định mức tối thiểu không thấp hơn 6 tỷ đồng. Việc phân bổ cụ thể sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định, căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế.

Tại phần thảo luận, cổ đông bày tỏ băn khoăn về việc công ty đề xuất nâng thù lao HĐQT mức tối đa lên 1,5% so với mức 1% trước đây. Cổ đông này cho rằng cơ chế hiện tại chưa thực sự gắn chặt với hiệu quả hoạt động, đặc biệt là chưa liên kết trực tiếp với lợi ích cổ đông.

Theo đó, cổ đông đề xuất xây dựng cơ chế thù lao gắn với chỉ tiêu lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS), theo hướng nếu đạt mức cơ sở thì hưởng tỷ lệ nhất định, còn khi vượt kế hoạch sẽ được hưởng thêm theo cơ chế lũy tiến, qua đó tạo động lực rõ ràng hơn cho HĐQT.

Phản hồi, Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Vinh cho biết kế hoạch lợi nhuận năm 2026 (hơn 1.700 tỷ đồng) cao hơn đáng kể so với mức hơn 1.300 tỷ đồng của năm 2025, do đó mục tiêu tăng trưởng là tương đối cao và có tính thách thức. Trong bối cảnh này, việc đề xuất nâng trần thù lao lên 1,5% được xem là một công cụ tạo động lực, gắn trách nhiệm của HĐQT với mục tiêu tăng trưởng.

"Trên thực tế, các khoản thù lao luôn được kiểm soát chặt chẽ, mức chi trả thực tế thường thấp hơn trần cho phép. Việc điều chỉnh từ 1% lên 1,5% trong năm 2026 về bản chất là quay trở lại mức từng áp dụng trước đây, đồng thời đã được tham khảo mặt bằng chung tại nhiều công ty chứng khoán trên thị trường" , lãnh đạo SHS cũng nhấn mạnh.

Doanh nghiệp khẳng định nguyên tắc xuyên suốt là thù lao phải gắn với hiệu quả thực tế và lợi ích cổ đông. Trong trường hợp kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng, sẽ không có việc chi trả thù lao ở mức cao. Đồng thời, ban lãnh đạo cũng ghi nhận ý kiến cổ đông và cho biết sẽ nghiên cứu các phương án cải tiến cơ chế thù lao trong các kỳ đại hội tới nếu cần thiết.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu mục tiêu 3.739 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.718 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, SHS dự kiến tăng vốn điều lệ từ khoảng 8.994 tỷ đồng lên hơn 10.000 tỷ đồng thông qua ba phương án phát hành, với tổng khối lượng khoảng 107 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn huy động dự kiến sẽ được ưu tiên cho hoạt động cho vay ký quỹ, đầu tư và nâng cấp hạ tầng công nghệ, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng quy mô hoạt động.