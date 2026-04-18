ĐHĐCĐ Ngân hàng MB: Cổ đông thắc mắc kế hoạch chia cổ tức, Chủ tịch Lưu Trung Thái nói gì?

Lượng cổ đông tham dự Đại hội giảm mạnh

Theo báo cáo tại Đại hội, có hơn 2.000 cổ đông đã đến tham dự ĐHĐCĐ năm nay. Con số này giảm mạnh so với ĐHĐCĐ năm 2025 (với hơn 4.700 cổ đông tham dự).

Trước đó, ngân hàng đã có thông báo rõ về công tác chuẩn bị hậu cần: "MB không triển khai hỗ trợ chi phí đi lại, ăn trưa tới các cổ đông như những năm gần đây do số lượng đăng ký lớn".

Được biết như các năm trước, các cổ đông tham dự đại hội sẽ được hỗ trợ chi phí 500.000 đồng/người. Khoản hỗ trợ này là một trong những yếu tố khiến số lượng cổ đông tham dự đại hội tại MB rất đông.

Mục tiêu lợi nhuận tăng 15%, tổng tài sản vượt 2 triệu tỷ﻿

Tại Đại hội, MB trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15%. Tổng tài sản dự kiến tăng 28%, Huy động vốn tăng 30%, Dư nợ tín dụng tăng khoảng 30% (đảm bảo theo giới hạn Ngân hàng Nhà nước). Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát không quá 1,5%. Các chỉ tiêu hiệu quả dự kiến: ROE (20-21%), ROA (2%), CIR từ 28% trở xuống.

Trước đó, năm 2025, MB báo lãi trước thuế đạt 34.268 tỷ đồng, tăng 18,9% so với năm 2024 và vượt 8,9% so với kế hoạch. Tổng tài sản ngân hàng vượt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 43,1%, dẫn đầu nhóm Big5 về tốc độ tăng trưởng tài sản.

Lợi nhuận trước thuế của MB

Như vậy, với mục tiêu tăng khoảng 15% trong năm 2026, lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm nay của ngân hàng là hơn 39.400 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nếu tăng trưởng tổng tài sản đạt 28% như kế hoạch, MB sẽ chính thức cán mốc 2 triệu tỷ đồng quy mô trong năm nay.

Tăng vốn điều lệ lên hơn 102 nghìn tỷ

MB cũng có kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ trong năm nay. Ngân hàng dự kiến tăng vốn từ 80.550 tỷ đồng, thêm 22.137 tỷ lên tối đa 102.687 tỷ đồng.

Phương án tăng vốn theo 3 cấu phần:

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: MB dự kiến phát hành với tỷ lệ 15%, tương đương phát hành thêm hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để tăng vốn thêm 12.082 tỷ đồng.

Phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu: MB dự kiến chào bán 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông với giá 10.000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện tương ứng là 10%. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Chào bán cổ phiếu riêng lẻ: MB dự kiến chào bán tối đa 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương vốn điều lệ tăng thêm 2.000 tỷ đồng. Trong đó, 62 triệu cổ phiếu chào bán theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua, ngoài ra chào bán bổ sung 138 triệu cổ phiếu. Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách theo BCTC riêng lẻ của MB tại thời điểm gần nhất trước khi HĐQT MB phê duyệt phương án chào bán chi tiết.

Cổ tức tiền mặt﻿ tỷ lệ 10%

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, bên cạnh kế hoạch dùng 12.082 tỷ đồng để trả cổ tức bằng cổ phiếu, MB cũng có kế hoạch dùng 8.055 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 10%). Như vậy, tổng mức chi trả cổ tức là 25%, tương đương quy mô 20.137 tỷ đồng.

Phần thảo luận﻿

Cổ đông đặt nhiều câu hỏi về kế hoạch chia cổ tức, phát hành cổ phiếu, lãi suất huy động và các công ty con như MCredit, MBS, MBCapital.

Cổ đông: Trong phần phân phối lợi nhuận, kế hoạch là chia cổ tức tiền mặt 10%, và 15% cổ phiếu. Về tăng vốn còn một hướng nữa là bán 10% với giá 10.000 đồng.

Đứng ở góc độ cá nhân, tôi thấy bất tiện đối với cổ đông. Bởi vì rõ ràng tôi nhận đượ﻿c 100 đồng tiền trả cổ tức, tôi bị trừ 5% tiền thuế. Ngân hàng lại bán thêm cho tôi, tự nhiên tôi lại phải bù tiền vào. Có điều gì vướng mắc để cổ đông cá nhân phải lằng nhằng như thế này?

Ông Lưu Trung Thái: Nhu cầu của các cổ đông là khác nhau, và chúng ta có tới hơn 207 nghìn cổ đông.

Mỗi năm, chúng tôi thường nhận được câu hỏi tại sao chia cổ tức tiền mặt ít như vậy, nên năm nay chúng tôi tăng lên 10%. Song song ngân hàng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Về thuế thì đều phải trả, cổ đông nhận bằng cổ phiếu thì chưa phải trả ngay, nhưng tương lai khi bán vẫn phải trả. Đưa ra phương án như vậy để thích hợp với đại đa số cổ đông.

Có cổ đông thích tiền mặt, có cổ đông thích cổ phiếu. Không thể hài lòng toàn bộ hơn 200 nghìn cổ đông được.

Cổ đông: NH có ý định thay đổi pháp lý của MCredit thành Công ty TNHH một thành viên, phải chăng NH có ý định bán đứt toàn bộ công ty tài chính này?

Ông Lưu Trung Thái: Hiện tại MCredit có 3 cổ đông. Năm ngoái, ĐHCĐ đã cho phép Hội đồng quản trị nghiên cứu phương án chuyển đổi hình thức sở hữu cho đơn vị này, kế hoạch nhằm hướng đến IPO trong tương lai. Tuy nhiên để IPO thì cổ đông nước ngoài không được quá 20% nên phải cơ cấu hình thức sở hữu. Chúng tôi không có ý định bán vì MCredit đang hoạt động hiệu quả, mặc dù thị trường tài chính tiêu dùng còn khó khăn.

Cổ đông: MB có công ty con MBS và MB Capital nhưng so với quy mô mạnh mẽ của ngân hàng mẹ MB thì các công ty này chưa có phát triển tương xứng. NH có kế hoạch nào để phát triển của 2 công ty này?

Ông Lưu Trung Thái: MBS không bé và đóng góp khá lớn cho ngân hàng. Có lúc giá cổ phiếu MBS còn cao hơn cả MBB. Chúng tôi đang tập trung các giải pháp ngân hàng đầu tư. Mục tiêu kinh doanh năm nay của MBS và MBCapital cũng rất lớn.

Cổ đông: Hiện tại MB đã kín room ngoại, ngân hàng có ý định nới room không?

Ông Lưu Trung Thái: Chúng ta chưa tăng room vì để khi tìm thấy NĐT chiến lược thì có thể tính toán phát hành giá cao hơn, đem lại nhiều giá trị hơn. Vì vậy việc tạm thời khoá lại room ngoại là để tìm kiếm cơ hội.