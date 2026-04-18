Ông Nguyễn Đức Tài nói về ESOP tỷ lệ thấp: Thị trường có người quá "hung hãn"

Ngày 18/4 tới đây, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 dự kiến thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Tại Đại hội, HĐQT MWG sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần 185.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9.200 tỷ đồng, tương ứng mức tăng lần lượt 18% và 30% so với năm ngoái. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, MWG sẽ phá kỷ lục kết quả kinh doanh.

Trao đổi tại đại hội, CEO Vũ Đăng Linh cho biết trong quá trình lập kế hoạch MWG đã tính đến bối cảnh kinh tế toàn cầu khá phức tạp và doanh nghiệp không thay đổi kế hoạch kinh doanh và sẽ bám sát, tự tin thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Bên cạnh tình hình kinh doanh cốt lõi, nhiều cổ đông cũng có thắc mắc liên quan tới phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Trong đó, đại diện Quỹ Wardhaven Vietnam có thắc mắc liên quan quan phương án cổ phiếu ESOP nên có tính chất khuyến khích Ban điều hành thông qua hiệu suất giá cổ phiếu và nên được phát hành với mức giá gần bằng giá thị trường trung bình hiện tại.

Theo ông Nguyễn Đức Tài, tỷ lệ phát hành ESOP năm 2025 được đề ra tối đa là 1% nhưng đã phải điều chỉnh xuống. Nguyên nhân bởi giá cổ phiếu MWG trong năm qua không tăng trên 5% so với hiệu suất của VN-Index. Hiệu suất cổ phiếu MWG không hề thấp, đạt khoảng trên 40% (bình quân khoảng 18%) trong năm 2025 nhưng con số này vẫn chỉ tương đương so với mức tăng của VN-Index. Do đó tỷ lệ phát hành ESOP 2025 đã phải hạ xuống mức 0,5%, tương ứng phát hành hơn 7,3 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp.

"Doanh nghiệp kinh doanh tốt, cổ phiếu MWG cũng tăng mạnh, nhưng thị trường có những người quá "agressive" (hung hãn - PV tạm dịch) khiến hiệu suất không thể cao trên 5% so với thị trường chung", Chủ tịch MWG cho hay.

Ông Tài chia sẻ thêm, phương án ESOP có một phần liên quan tới khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh và một phần dựa trên diễn biến của cổ phiếu. Điều này phản ánh đúng tinh thần chia sẻ khó khăn, kết nối quyền lợi cổ đông, nhà đầu tư và đội ngũ điều hành.

Trên thực tế, công thức tính ra lượng ESOP của MWG thuộc vào loại phức tạp nhất sàn chứng khoán với “chằng chịt” các KPI đặt ra như việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh hay tương quan hiệu suất giữa cổ phiếu MWG và VN-Index.

Công tính thức tỷ lệ ESOP 2025 của MWG

Sang năm 2026, công thức tính tỷ lệ phát hành ESOP đã được MWG đơn giản hoá hơn so với năm trước, nhưng số lượng cổ phiếu sẽ không vượt quá 3 triệu đơn vị vẫn là một yếu tố gây bất ngờ.

Nhìn chung, chính sách ESOP của MWG vẫn khá hấp dẫn. Giá phát hành ESOP luôn được giữ ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn rất nhiều so với thị giá trên sàn. Điều này đồng nghĩa với việc các nhân sự được hưởng ESOP chỉ cần bỏ ra một khoản tiền tương đối nhỏ để sở hữu lượng cổ phiếu có giá trị thị trường lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, đối tượng được phát hành ESOP của MWG phải là các cán bộ quản lý chủ chốt hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đo lường hiệu quả (KPIs), có đóng góp quan trọng giúp công ty mẹ và các công ty con hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh, theo danh sách và tiêu chuẩn do HĐQT phê duyệt.