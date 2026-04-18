Bị cổ đông chất vấn tại sao không lập công ty tài sản số, Chủ tịch MB nói gì?

Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2026.

Phiên họp ghi nhận nhiều nội dung trọng tâm của hoạt động ngân hàng, từ tăng trưởng tín dụng, kiểm soát nợ xấu, chính sách cổ tức đến định hướng của các công ty thành viên. Trong đó, tài sản mã hóa nổi lên như một chủ đề thu hút sự quan tâm đáng kể từ cổ đông.

Chủ tịch HĐQT MB Lưu Trung Thái sáng 18/4. Ảnh: MB

Trả lời về vấn đề này, Chủ tịch HĐQT MB Lưu Trung Thái cho biết, ngân hàng đã tiếp cận và nghiên cứu lĩnh vực tài sản số từ khá sớm, đồng thời chủ động tìm kiếm, làm việc với các đối tác quốc tế. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật hiện hành, ngân hàng không được phép trực tiếp đầu tư hoặc nắm quyền chi phối tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực này. Vì vậy, MB lựa chọn hướng đi thận trọng hơn, ưu tiên hợp tác để từng bước tham gia thị trường.

Theo lãnh đạo MB, ngân hàng không đặt mục tiêu vận hành trực tiếp một sàn giao dịch tài sản số. Thay vào đó, chiến lược là tham gia vào hai mắt xích then chốt nhất trong toàn bộ hệ sinh thái.

Đầu tiên là hạ tầng thanh toán, theo lãnh đạo MB, lĩnh vực này là yếu tố mang tính nền tảng nhưng có độ phức tạp kỹ thuật cao, cũng chính là nơi ngân hàng có lợi thế tự nhiên về hệ thống, kinh nghiệm vận hành và năng lực kiểm soát rủi ro.

Thứ hai là các dịch vụ dành cho nhà đầu tư, bao gồm xác thực danh tính, quản lý tài khoản, dòng tiền và các tiện ích tài chính liên quan. Với nền tảng khách hàng lớn, hệ thống eKYC hoàn thiện và năng lực số đã được chứng minh, MB kỳ vọng có thể đóng vai trò "cầu nối" giữa nhà đầu tư và các nền tảng giao dịch.

"Ngân hàng kết hợp với công ty vận hành sàn giao dịch sẽ đảm nhận hai khâu quan trọng nhất: đảm bảo thanh toán và cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư", Chủ tịch Lưu Trung Thái nói trước cổ đông về định hướng trong mảng tài sản số, đồng thời nhấn mạnh không nhất thiết ngân hàng phải xin giấy phép thành lập sàn tài sản số bằng được.

Thị trường tài sản số tại Việt Nam đang chứng kiến những bước đi đáng chú ý, với sự tham gia của các doanh nghiệp quy mô lớn. Gần đây, công ty vận hành nền tảng giao dịch tài sản số trong hệ sinh thái một nhà băng trong nước đã nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng, cho thấy kỳ vọng dài hạn vào lĩnh vực này.

Năm nay, MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15%. Ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 28%, huy động vốn tăng 30% và dư nợ tín dụng tăng khoảng 30% theo giới hạn của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1,5%.

Các chỉ tiêu hiệu quả dự kiến gồm tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 20–21%, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản khoảng 2% và tỷ lệ chi phí trên thu nhập dưới 28%. Đồng thời, MB cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 22.137 tỷ đồng, lên tối đa 102.687 tỷ đồng.