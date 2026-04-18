Nóng: MWG ước lãi quý 1/2026 tăng trưởng 80% so với cùng kỳ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) diễn ra trong chiều ngày 18/4, ông Vũ Đăng Linh - Tổng Giám đốc MWG đã hé lộ kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm của Tập đoàn.

Cụ thể, ông Linh cho biết MWG đạt doanh thu khoảng 25% kế hoạch năm, trong khi lợi nhuận ước đạt khoảng 29%-30% so với mục tiêu năm nay.

Theo tài liệu trình cổ đông trước đó, MWG lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần 185.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9.200 tỷ đồng, tương ứng mức tăng lần lượt 18% và 30% so với năm ngoái. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, MWG sẽ phá kỷ lục kết quả kinh doanh.

Như vậy ước tính trong quý 1/2026, MWG đạt doanh thu 46.000 - 47.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 2.700 -2.800 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng khoảng 80%.

Ông Vũ Đăng Linh cũng tự tin kết quả kinh doanh quý 2 của MWG cũng sẽ tăng trưởng tốt do bước vào mùa vụ kinh doanh cao điểm của mặt hàng điện lạnh, điện máy và các chuỗi kinh doanh khác đều còn dư địa tăng trưởng lớn.

Trước đó, MWG đã công bố kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm với doanh thu đạt 32.200 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ 2025. Đóng góp lớn nhất vào tổng doanh thu của MWG là CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) – đơn vị vận hành 4 chuỗi TGDĐ, ĐMX, Topzone, Erablue và Thợ Điện Máy Xanh . 2 tháng đầu năm 2026, DMX ghi nhận doanh thu gần 23.000 tỷ đồng, tăng hơn 35% so với cùng kỳ 2025 và hoàn thành 19% kế hoạch năm. Trong khi đó, chuỗi BHX ghi nhận doanh thu gần 8.800 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 2, hệ sinh thái MWG bao gồm 2.758 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 2.008 cửa hàng Điện Máy Xanh, 1.014 cửa hàng Thế Giới Di Động, 404 nhà thuốc An Khang, 198 cửa hàng Erablue và 91 cửa hàng AVAKids.