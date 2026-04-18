VVS báo lãi khủng trước thềm đại hội cổ đông 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam (VIMID – MCK: VVS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ, tiếp tục nối dài chuỗi tăng trưởng sau một năm 2025 đạt kỷ lục.

Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng bứt phá so với cùng kỳ 2025

Theo báo cáo tài chính quý 1/2026 được công bố, VIMID ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu đạt 2.760 tỷ đồng, tăng trưởng 142,9% so với cùng kỳ 2025.

Lợi nhuận trước thuế quý 1 đạt 208 tỷ đồng, tăng trưởng 538,7% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 166,5 tỷ đồng, tăng trưởng 539% so với cùng kỳ năm 2025.

Trước đó, VIMID đã trải qua một năm 2025 kinh doanh ấn tượng với mức tăng trưởng kỷ lục kể từ khi thành lập về cả doanh thu và lợi nhuận.

Đầu năm 2026, VIMID tiếp tục ghi nhận chỉ số tăng trưởng mạnh mẽ mặc dù Quý 1 không phải trong giai đoạn cao điểm của cả năm. Điều này đặc biệt phản ánh khả năng duy trì hiệu quả kinh doanh, năng lực vận hành của doanh nghiệp, cũng như xu hướng thị trường vận tải tiếp tục khởi sắc.

Dự báo tiếp tục hưởng lợi từ động lực thị trường

Kết quả kinh doanh tích cực được hưởng lợi từ nhu cầu cao của thị trường vận tải. Bên cạnh phân phối xe, mảng dịch vụ hậu mãi, bảo dưỡng và cung ứng phụ tùng cũng đóng vai trò ổn định doanh thu và biên lợi nhuận cho VIMID.

Diễn biến của VIMID phần nào phản ánh bức tranh chung của thị trường vận tải hiện nay. Tiến độ giải ngân đầu tư công được đẩy nhanh, các dự án hạ tầng và xây dựng đang ở trong giai đoạn thi công đồng loạt, kéo theo nhu cầu lớn đối với phương tiện vận tải.

Giai đoạn 2026–2030, tổng vốn đầu tư công dự kiến lên tới hơn 8,2 triệu tỷ đồng, tăng mạnh so với giai đoạn trước, với trọng tâm là phát triển hạ tầng giao thông, logistics và năng lượng. Việc đẩy nhanh giải ngân và khởi công đồng loạt các dự án như cao tốc Bắc – Nam, hệ thống cảng biển, sân bay, và các trung tâm logistics đang tạo ra nhu cầu vận chuyển vật liệu, thiết bị và hàng hóa ở quy mô lớn, kéo dài trong nhiều năm.

Cùng với đó, lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới đang thúc đẩy quá trình thay thế phương tiện trên diện rộng, tạo ra một chu kỳ đầu tư mới cho ngành. Ngoài ra, đà phát triển về cả quy mô và tốc độ của thương mại điện tử cũng góp phần mở rộng nhu cầu vận chuyển hàng hóa.

Tổng hòa các yếu tố cho thấy nhu cầu về xe tải đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng quy mô lớn và kéo dài. Trong bối cảnh đó, VIMID – với thị phần dẫn đầu phân khúc xe tải hạng trung – hạng nặng và hệ thống chuỗi trạm dịch vụ 3S phủ rộng toàn quốc, đang ở vị thế trực diện để hấp thụ nhu cầu thị trường, chuyển hóa thành tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong trung và dài hạn..

Chiến lược mở rộng lĩnh vực và tiềm năng tăng trưởng dài hạn

Một điểm đáng chú ý trong hoạt động đầu năm của VIMID, doanh nghiệp vừa hoàn tất ký kết hợp đồng thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật tại Hải Phòng, sẵn sàng triển khai xây dựng dự án nhà máy sản xuất – lắp ráp ô tô VMASS. Đây được xem là bước tiến quan trọng khi doanh nghiệp bắt đầu dịch chuyển từ vai trò phân phối sang tham gia sâu hơn vào khâu sản xuất.

Trước đó, ngày 30/9/2025, công ty con của VIMID là Công ty TNHH Một Thành viên Ô tô VMASS chính thức thành lập, tập trung hoạt động sản xuất - lắp ráp. Đến ngày 20/03/2026, VMASS được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án nhà máy sản xuất – lắp ráp ô tô VMASS.

Dự án được đặt tại lô đất thuộc Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, thành phố Hải Phòng. Công suất dự kiến 15.000 xe/năm, doanh thu dự kiến khoảng 8000 tỷ đồng/năm.

Về hoạt động sản xuất, lắp ráp sơ-mi rơ-moóc, rơ-moóc, thân xe, thùng xe, cabin và các bộ phận cấu thành khác của ô tô và xe có động cơ khác được dự kiến có công suất 10.000 sản phẩm/năm, doanh thu dự kiến khoảng 400 tỷ đồng/năm. Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa phục vụ mục tiêu sản xuất chính với doanh thu dự kiến 1000 tỷ đồng/năm.

Khi đi vào vận hành dự kiến từ năm 2028, VMASS sẽ giúp VIMID làm chủ chuỗi cung ứng, mở rộng thị phần và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận bứt phá.

Niềm tin được củng cố trước thềm họp cổ đông

Nhìn tổng thể, kết quả kinh doanh quý 1/2026 cho thấy VIMID đang duy trì được nền tảng tăng trưởng mạnh mẽ đã thiết lập trong năm 2025, đồng thời từng bước mở rộng dư địa phát triển thông qua các kế hoạch đầu tư quy mô lớn.

Trong bối cảnh thị trường vận tải vẫn duy trì nhu cầu ở mức cao, cùng với các yếu tố chính sách và đầu tư hạ tầng tiếp tục phát huy tác động, những doanh nghiệp có sẵn hệ thống phân phối, dịch vụ và năng lực triển khai như VIMID được đánh giá có lợi thế nhất định trong việc nắm bắt cơ hội.

Trước những thông tin và diễn biến tích cực này, kỳ họp cổ đông của VIMID tới đây được xem là thời điểm quan trọng, khi các định hướng chiến lược và kế hoạch kinh doanh được thảo luận và thông qua, được kỳ vọng sẽ là nền móng cho giai đoạn phát triển bứt phá của VIMID trong 2026 cũng như giai đoạn 2026-2030.