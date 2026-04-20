Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa ký một văn bản quan trọng ngay trước "giờ G" của Vingroup

Tập đoàn Vingroup (mã: VIC) vừa công bố điều chỉnh tăng các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Nội dung này dự kiến sẽ được tập đoàn trình ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào ngày 22/4 tới đây.

Theo tài liệu cập nhật ngày 20/4, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 ở mức 485.000 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2025; lợi nhuận sau thuế dự kiến 35.000 tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.

Các chỉ tiêu trên đã được điều chỉnh tăng thêm 35.000 tỷ đồng doanh thu và 10.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch được công bố trước đó (450.000 tỷ đồng doanh thu và 25.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế).

Năm 2025, Vingroup ghi nhận doanh thu đạt 331.838 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 11.065 tỷ đồng, lần lượt tăng 75% và 110% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất mà tập đoàn này đạt được kể từ khi hoạt động. Tuy nhiên, Vingroup dự kiến sẽ không chia cổ tức mà giữ lại toàn bộ lợi nhuận để dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về định hướng hoạt động, tập đoàn dự kiến đẩy mạnh 3 lĩnh vực gồm hạ tầng, năng lượng xanh và văn hóa. Để phục vụ chiến lược mở rộng, HĐQT Tập đoàn Vingroup cho biết sẽ triển khai nhiều hình thức huy động vốn thông qua các công cụ tài chính trong và ngoài nước.

Năm nay, tập đoàn giao mục tiêu tăng trưởng cao cho các đơn vị trong hệ sinh thái. Ở mảng công nghiệp, VinFast đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ô tô điện và hướng tới một triệu xe máy điện. Doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu giải pháp giảm chi phí dài hạn cho các mẫu xe phân khúc B và C mới, dự kiến thương mại hóa từ năm 2026.

Trong lĩnh vực Bất động sản nhà ở, Vinhomes đặt mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường bất động sản với các khu đô thị quy mô lớn, tọa lạc tại vị trí đắc địa và kết nối giao thông thuận lợi.

Ở mảng du lịch – giải trí, Vinpearl tập trung vào phân khúc MICE và dịch vụ tiệc cưới, đồng thời phát triển các quần thể du lịch mới. Trong đó, quần thể tại Tuyên Quang dự kiến ra mắt trong năm nay, với tham vọng trở thành điểm đến văn hóa – sinh thái độc lập.

Việc Vingroup điều chỉnh các chỉ tiêu là phù hợp sau khi các công ty trong hệ sinh thái như Vinhomes và Vinpearl đã có sự điều chỉnh trước đó. ﻿

Cụ thể, Vinhomes đã thống nhất kế hoạch doanh thu đạt 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 60.000 tỷ đồng. Các chỉ tiêu trên đã được điều chỉnh tăng thêm lần lượt 35.000 tỷ đồng doanh thu và 10.000 tỷ đồng LNST so với kế hoạch công bố trước đó. Con số 60.000 tỷ là mức lợi nhuận chưa từng có doanh nghiệp nào trên sàn đạt được.

Nếu so với kết quả thực hiện năm 2025, kế hoạch mới của Vinhomes tương ứng mức tăng trưởng 86% về doanh thu và 38% về lợi nhuận sau thuế.

Tương tự, Vinpearl, doanh nghiệp cũng trong hệ sinh thái Vingroup có động thái tương tự khi điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh 2026.

Vinpearl đã điều chỉnh mạnh kế hoạch lợi nhuận từ 1.500 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng, gấp đôi mục tiêu ban đầu và cao gấp 2,7 lần kết quả thực hiện năm 2025. Theo doanh nghiệp, việc điều chỉnh căn cứ trên kết quả hoạt động kinh doanh thực tế trong Quý 1/2026 và các chuyển biển tích cực từ công tác quản trị phương án tài chính.