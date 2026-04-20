SSI lãi hợp nhất gần 1.600 tỷ quý 1/2026, quán quân ngành chứng khoán

Hà Linh | 20-04-2026 - 08:48 AM | Thị trường chứng khoán

SSI lãi hợp nhất gần 1.600 tỷ quý 1/2026, quán quân ngành chứng khoán

Tại ngày 31/03/2026, công ty mẹ SSI ghi nhận tổng tài sản 91.893 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu 38.531 tỷ đồng, tăng 24% so với cuối năm 2025.

CTCP Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) công bố kết quả kinh doanh quý I/2026. Ở mức hợp nhất, SSI ghi nhận tổng doanh thu 3.295 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.593 tỷ đồng trong quý I/2026, dẫn đầu nhóm công ty chứng khoán.

Tại ngày 31/03/2026, công ty mẹ ghi nhận tổng tài sản 91.893 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu 38.531 tỷ đồng, tăng 24% so với cuối năm 2025. Trong quý, SSI hoàn tất tăng vốn 6.227 tỷ đồng từ chào bán hơn 415,18 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Doanh thu công ty mẹ đạt 3.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.461 tỷ đồng, tăng 46% và 44% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 quý gần nhất, ROE đạt 13,3% và ROA đạt 4,5%, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn và tài sản.

Về hoạt động, doanh thu mảng Dịch vụ Chứng khoán đạt 1.682 tỷ đồng, chiếm khoảng 54% tổng doanh thu. Doanh thu môi giới – lưu ký – tư vấn đầu tư đạt 633 tỷ đồng, tăng 93%. Doanh thu cho vay ký quỹ và ứng trước đạt gần 1.050 tỷ đồng, tăng 67%; dư nợ đạt 36.928 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với đầu năm, theo định hướng duy trì quy mô ở mức an toàn và không phát sinh nợ xấu.

Doanh thu hoạt động đầu tư đạt 1.226 tỷ đồng, tăng 18% và đóng góp khoảng 39% tổng doanh thu. Mảng Nguồn vốn & Kinh doanh tài chính ghi nhận 183 tỷ đồng, tăng 50% so với quý liền trước. Trong quý I, Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư tham gia tư vấn và phân phối một số giao dịch huy động vốn quy mô lớn, như tư vấn phát hành riêng lẻ hơn 10.000 tỷ đồng cho BIDV và tư vấn phát hành trái phiếu ra công chúng 1.400 tỷ đồng cho Coteccons.

Hà Linh

Cập nhật số liệu CTCK sáng ngày 20/4: Thêm công ty chứng khoán báo lãi hàng trăm tỷ, "tăng bằng lần" trong quý 1/2026

Cập nhật số liệu CTCK sáng ngày 20/4: Thêm công ty chứng khoán báo lãi hàng trăm tỷ, "tăng bằng lần" trong quý 1/2026 Nổi bật

CTCK bất ngờ hạ dự báo VN-Index

CTCK bất ngờ hạ dự báo VN-Index Nổi bật

GELEX chốt quyền chia cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông

GELEX chốt quyền chia cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông

08:00 , 20/04/2026
Dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán của DNSE tăng gần 40% so với cùng kỳ

Dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán của DNSE tăng gần 40% so với cùng kỳ

08:00 , 20/04/2026
Dragon Capital nói gì về biến động của VN-Index thời gian gần đây?

Dragon Capital nói gì về biến động của VN-Index thời gian gần đây?

00:24 , 20/04/2026
Giám đốc Mirae Asset: Nhịp chỉnh lại là điều tốt để "thay máu" dòng tiền, 3 nhóm cổ phiếu có thể dẫn sóng

Giám đốc Mirae Asset: Nhịp chỉnh lại là điều tốt để “thay máu” dòng tiền, 3 nhóm cổ phiếu có thể dẫn sóng

00:22 , 20/04/2026

