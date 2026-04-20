SSI lãi hợp nhất gần 1.600 tỷ quý 1/2026, quán quân ngành chứng khoán

CTCP Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) công bố kết quả kinh doanh quý I/2026. Ở mức hợp nhất, SSI ghi nhận tổng doanh thu 3.295 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.593 tỷ đồng trong quý I/2026, dẫn đầu nhóm công ty chứng khoán.

Tại ngày 31/03/2026, công ty mẹ ghi nhận tổng tài sản 91.893 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu 38.531 tỷ đồng, tăng 24% so với cuối năm 2025. Trong quý, SSI hoàn tất tăng vốn 6.227 tỷ đồng từ chào bán hơn 415,18 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Doanh thu công ty mẹ đạt 3.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.461 tỷ đồng, tăng 46% và 44% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 quý gần nhất, ROE đạt 13,3% và ROA đạt 4,5%, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn và tài sản.

Về hoạt động, doanh thu mảng Dịch vụ Chứng khoán đạt 1.682 tỷ đồng, chiếm khoảng 54% tổng doanh thu. Doanh thu môi giới – lưu ký – tư vấn đầu tư đạt 633 tỷ đồng, tăng 93%. Doanh thu cho vay ký quỹ và ứng trước đạt gần 1.050 tỷ đồng, tăng 67%; dư nợ đạt 36.928 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với đầu năm, theo định hướng duy trì quy mô ở mức an toàn và không phát sinh nợ xấu.



Doanh thu hoạt động đầu tư đạt 1.226 tỷ đồng, tăng 18% và đóng góp khoảng 39% tổng doanh thu. Mảng Nguồn vốn & Kinh doanh tài chính ghi nhận 183 tỷ đồng, tăng 50% so với quý liền trước. Trong quý I, Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư tham gia tư vấn và phân phối một số giao dịch huy động vốn quy mô lớn, như tư vấn phát hành riêng lẻ hơn 10.000 tỷ đồng cho BIDV và tư vấn phát hành trái phiếu ra công chúng 1.400 tỷ đồng cho Coteccons.