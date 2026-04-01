Giám đốc Mirae Asset: Nhịp chỉnh lại là điều tốt để “thay máu” dòng tiền, 3 nhóm cổ phiếu có thể dẫn sóng

Thị trường chứng khoán vừa khép lại một tuần giao dịch tích cực với sự đồng thuận rõ nét giữa điểm số và thanh khoản, tạo nền tảng tâm lý vững vàng cho nhà đầu tư bước vào tuần mới (20-24/4). Trong bối cảnh đó, ông Trần Quốc Toàn, Giám đốc Chi nhánh 2 Hội sở, Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset (MAS) đưa ra những đánh giá đáng chú ý về xu hướng thị trường cũng như chiến lược đầu tư trong ngắn và trung hạn.

Theo ông Toàn, diễn biến tích cực của thị trường trong tuần qua không chỉ đến từ yếu tố thông tin, mà còn phản ánh sự nhập cuộc rõ ràng của dòng tiền lớn. Đặc biệt, việc nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (large-cap) đóng vai trò dẫn dắt được xem là tín hiệu quan trọng, cho thấy thị trường đang có xu hướng thiết lập một mặt bằng giá mới bền vững hơn.

Bước sang tuần giao dịch mới, Giám đốc Mirae Asset nhận định VN-Index vẫn đang sở hữu quán tính tăng khá tốt và có khả năng tiếp tục hướng tới các vùng điểm cao hơn. Động lực chính đến từ kỳ vọng vào kết quả kinh doanh quý I/2026 của doanh nghiệp, khi nhiều nhóm ngành được dự báo ghi nhận tăng trưởng tích cực.

"Tuy nhiên, sau một nhịp tăng mạnh và tương đối dứt khoát, áp lực chốt lời ngắn hạn là điều khó tránh khỏi. Những phiên rung lắc có thể xuất hiện xen kẽ trong tuần, đặc biệt tại các vùng giá cao ", ông Toàn cho biết.

Dù vậy, điểm tích cực nằm ở việc thanh khoản vẫn được duy trì ở mức cao, đóng vai trò như “bệ đỡ” cho thị trường. Theo ông Toàn, một nhịp điều chỉnh nhẹ nếu xảy ra không phải tín hiệu tiêu cực, mà ngược lại là cần thiết để “thay máu” dòng tiền, giúp thị trường tích lũy thêm nội lực cho các mục tiêu dài hơi hơn.

Trong bối cảnh thị trường đang có sự phân hóa mạnh, ông Trần Quốc Toàn cho rằng chiến lược phù hợp nhất là tập trung vào cổ phiếu chất lượng và kiên nhẫn với xu hướng trung hạn. Theo chuyên gia, nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, thay vì chạy theo tâm lý FOMO khi giá đã tăng quá xa so với vùng mua an toàn. Đồng thời, việc quản trị danh mục theo hướng tập trung – thay vì dàn trải – sẽ giúp tối ưu hóa hiệu quả đầu tư trong giai đoạn hiện tại.

Về dòng tiền, chuyên gia MAS kỳ vọng sự luân chuyển sẽ tiếp tục diễn ra giữa các nhóm ngành, trong đó nổi bật là ba nhóm chính.

Thứ nhất là nhóm ngân hàng – “xương sống” của thị trường. Nhóm này thường hưởng lợi sớm khi thanh khoản hệ thống cải thiện, đồng thời kết quả kinh doanh quý I được dự báo duy trì đà tăng trưởng.

Thứ hai là nhóm bán lẻ, khi tiêu dùng nội địa đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Sức mua phục hồi cùng với kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận cao, đặc biệt ở các doanh nghiệp sở hữu hệ thống bán lẻ hiện đại, đang thu hút dòng tiền đáng kể.

Thứ ba là nhóm năng lượng, với kỳ vọng hưởng lợi từ việc đẩy nhanh các dự án trọng điểm quốc gia trong giai đoạn 2026-2030. Đây có thể là động lực giúp nhiều doanh nghiệp trong ngành ghi nhận sự bứt phá về doanh thu và lợi nhuận trong thời gian tới.

Mùa ĐHĐCĐ : 3 “điểm chốt” nhà đầu tư không thể bỏ qua

Song song với diễn biến thị trường, mùa Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên đang bước vào cao điểm, mang lại nhiều thông tin quan trọng cho nhà đầu tư.

Theo chuyên gia MAS, đây không chỉ là dịp doanh nghiệp nhìn lại kết quả kinh doanh năm trước, mà quan trọng hơn là công bố định hướng và chiến lược cho năm tài chính hiện tại. Trong đó, nhà đầu tư cần tập trung vào ba yếu tố cốt lõi.

Thứ nhất là kế hoạch kinh doanh và triển vọng lợi nhuận. Nhà đầu tư nên đặt kế hoạch của doanh nghiệp trong bối cảnh vĩ mô hiện tại, bao gồm các biến số như xung đột địa chính trị hay mặt bằng lãi suất cao. Một kế hoạch tăng trưởng được đánh giá cao cần đi kèm với các luận điểm rõ ràng về mở rộng thị phần hoặc phát triển sản phẩm mới.

Thứ hai là chính sách cổ tức và phương án tăng vốn, đây là những yếu tố thường tác động trực tiếp đến giá cổ phiếu. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa cổ tức tiền mặt (phản ánh sức khỏe tài chính tốt) và cổ tức bằng cổ phiếu (phục vụ mục tiêu tái đầu tư hoặc tăng vốn điều lệ).

Thứ ba là thông điệp từ ban lãnh đạo. Những chia sẻ liên quan đến khó khăn, rủi ro hay các “nút thắt” trong hoạt động kinh doanh như chi phí vốn, chuỗi cung ứng… sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ minh bạch cũng như năng lực quản trị của doanh nghiệp.