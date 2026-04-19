Góc nhìn chuyên gia: Xác suất cao sẽ có một nhịp chỉnh, nhà đầu tư nên hạn chế margin và chủ động "chốt lãi"

VN-Index ghi nhận tuần phục hồi thứ 4 liên tiếp trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt. Cùng với đó thanh khoản tương đương so với tuần trước, cho thấy tâm lý có phần cải thiện của nhà đầu tư. Chỉ số kết tuần quanh mức 1.817,17 điểm, tăng 3,84% so với thứ Sáu liền trước. Tuy vậy khối ngoại tiếp tục là một điểm trừ lớn. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 4.689 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Hầu hết các chuyên gia, công ty chứng khoán đều kỳ vọng đà tăng của thị trường sẽ tiếp diễn song nhà đầu tư vẫn được khuyến nghị cần duy trì chiến lược thận trọng trong bối cảnh rung lắc có thể xuất hiện.

Chứng khoán Asean đánh giá chỉ số VN-Index có khả năng tiếp tục đà hồi phục trong ngắn hạn thị trường đang phản ứng vùng hỗ trợ cứng trong trung hạn. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.750 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.900 điểm.

Với trường phái giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể giải ngân từng phần tại các nhịp rung lắc, ưu tiên các cổ phiếu đang vận động trong trend Tăng ngắn hạn trên đồ thị kỹ thuật, thuộc các lĩnh vực Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ – Tiêu dùng, v.v

Với trường phái mua và nắm giữ dài hạn, nhóm phân tích AseanSe khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ, tập trung vào nhóm cổ phiếu đầu ngành và duy trì triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn năm 2026.

Theo ông Nguyễn Đức Khang - Trưởng phòng Phân tích Chứng khoán Pinetree , thị trường đóng cửa tuần với số liệu tích cực khi VN-Index chinh phục vùng 1.800 với động lực đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup và Thế giới Di động. Tuy nhiên, việc diễn biến dòng tiền chưa cho thấy thị trường có thể tiếp tục đi lên tiếp ngay mà nhiều khả năng sẽ cần một nhịp điều chỉnh ngắn. Trên đồ thị kỹ thuật, đã xuất hiện khá nhiều cây nến Doji ở khung giờ, cho thấy sự phân vân của thị trường, và cả áp lực chốt lời đang khá cao.

Nếu nhìn về điểm số, sự tích cực của nhóm vốn hoá lớn khiến thị trường trông có vẻ tốt hơn thực tế nhưng dòng tiền ở các nhóm ngành chính khác như ngân hàng không quá tích cực. Thị trường trong tuần giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ xác suất cao sẽ có một nhịp điều chỉnh tích lũy lại, nhà đầu tư nên hạn chế tỷ lệ đòn bẩy, mở mua mới trong phiên đầu tư và chủ động chốt lãi để bảo toàn lợi nhuận.

Thận trọng hơn, Chứng khoán Vietcombank đánh giá bên mua vẫn chiếm ưu thế trên thị trường. Song, thị trường vẫn có khả năng sẽ tiếp tục đối mặt với các nhịp rung lắc, giằng co trong những phiên đầu tuần tới để kiểm định lại lực cầu, với vùng hỗ trợ gần nhất cần đặc biệt lưu ý nằm tại mốc 1.801 điểm.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng danh mục ở mức an toàn. Trong bối cảnh áp lực cung đang hiện hữu và thị trường có thể bước vào các nhịp rung lắc, nhà đầu tư cần giữ tâm lý thận trọng, không nên giải ngân mua đuổi đối với các nhóm cổ phiếu đã trải qua nhịp bứt phá nóng hoặc đang tiệm cận vùng kháng cự mạnh. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn để có thể giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh ở những mã có nền tảng cơ bản tốt và thuộc các nhóm ngành thu hút dòng tiền như ngân hàng và tiêu dùng.