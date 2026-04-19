Lần đầu tiên Vingroup, Sovico, VinaCapital, FPT, VNG… cùng góp vốn vào một quỹ đầu tư mạo hiểm, bất ngờ với cổ đông lớn nhất

Ngày 17/4, CTCP Quỹ Đầu tư Mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh (HCM VIF) chính thức ra mắt với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng. Ngân sách Thành phố góp 40%, tương đương 200 tỷ đồng; 300 tỷ còn lại là sự đóng góp ban đầu của các nhà đầu tư tư nhân, doanh nghiệp và tổ chức tài chính hàng đầu.

Trong đó, Sovico đóng góp 100 tỷ đồng, Vingroup góp 60 tỷ, Becamex 50 tỷ, VinaCapital 25 tỷ, Tập đoàn Sunwah 25 tỷ. Các doanh nghiệp VNG, FPT, CT Group, Hoa Sen... mỗi đơn vị góp 10 tỷ đồng. Ông Hoàng Đức Trung – Phó Tổng Giám đốc Điều hành Quỹ Đầu tư Công nghệ VinaCapital, được bổ nhiệm làm Giám đốc HCM VIF.

HCM VIF tới mục tiêu tạo cú hích cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của nền kinh tế, thông qua việc hỗ trợ các hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học – công nghệ và các ngành công nghiệp tiên tiến. Đây cũng là lần đầu tiên một quỹ đầu tư mạo hiểm do Nhà nước khởi xướng với định hướng huy động thêm nguồn vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo lộ trình đến năm 2035, TP.HCM đặt mục tiêu nâng tổng vốn điều lệ của Quỹ lên mức tối thiểu 5.000 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách nhà nước 2.000 tỷ đồng; vốn các nhà đầu tư tư nhân chiếm 60%, với 3.000 tỷ đồng.

HCM VIF dự kiến đầu tư vào 50-150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ cao trong giai đoạn 2026-2035; Hỗ trợ thương mại hóa ít nhất 50 sản phẩm/công nghệ, và ươm tạo tối thiểu 5 doanh nghiệp công nghệ quy mô lớn có khả năng IPO hoặc M&A.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Trung cho biết HCM VIF sẽ đóng vai trò là “vốn mồi” của thị trường, chủ động định hướng dòng vốn vào các lĩnh vực mang tính chiến lược cần rất nhiều thời gian. Trọng tâm đầu tư của Quỹ là các vòng gọi vốn Series A và B – giai đoạn then chốt để các startup Việt Nam mở rộng quy mô và tăng tốc phát triển.

Theo ông Trung, Quỹ sẽ ưu tiên các khoản đầu tư vào công nghệ lõi, cùng các giải pháp xanh và chuyển đổi số thực chất, phù hợp với định hướng tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025–2030 và tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

“Quỹ sẽ là bệ phóng hiện thực hóa khát vọng đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu khu vực. Tôi tin rằng, trong tương lai, khi nhắc đến sự thành công của các startup tiêu biểu tại Việt Nam, thì dấu ấn của Quỹ Đầu tư Mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh sẽ hiện diện rõ nét như là một nhân tố đồng hành then chốt” , ông Trung nhấn mạnh.

Ông Don Lam – Tổng Giám đốc và Cổ đông sáng lập VinaCapital cho biết sáng kiến này là một bước tiến quan trọng nhằm thu hẹp khoảng trống về vốn cho startup Việt Nam, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo. Bên cạnh việc cam kết về vốn, đội ngũ VinaCapital sẽ mang đến kinh nghiệm đầu tư tích lũy qua nhiều thập kỷ, kết nối dòng vốn quốc tế và bảo đảm Quỹ được vận hành theo các chuẩn mực quốc tế.

“Chúng tôi vinh dự được đồng hành cùng TP. Hồ Chí Minh và các đối tác hàng đầu của khu vực kinh tế tư nhân trong việc xây dựng một nền tảng đầu tư công nghệ chuyên nghiệp, đóng góp cho sự phát triển năng động và bền vững của hệ sinh thái khởi nghiệp Thành phố”, ông Don Lam khẳng định.