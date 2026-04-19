Sàn crypto “Make in Vietnam”: Làm gì để giữ chân dòng tiền?

Nghị quyết 05/NQ-CP đánh dấu bước ngoặt pháp lý khi chính thức triển khai thị trường tài sản mã hoá tại Việt Nam trong vòng 5 năm. Tuy nhiên, một thách thức rất lớn là làm sao kéo được nhà đầu tư từ các sàn quốc tế về Việt Nam.

Cần chính sách minh bạch về thuế và rủi ro pháp lý

Trong một cuộc Toạ đàm do VBA mới đây tổ chức, ông Lê Sỹ Nguyên (Bitget Việt Nam) chia sẻ, để kéo người dùng từ sàn quốc tế về sàn Việt Nam, chúng ta phải giải quyết ba bài toán lớn.

Theo đó, thứ nhất là đa dạng hóa sản phẩm, hiện các sàn quốc tế đã phát triển rất sâu với đầy đủ chức năng như Spot, Future, Launchpad... trong khi sàn nội địa thường chỉ mới dừng ở Spot. Thứ hai là trải nghiệm người dùng, giao diện và cách sử dụng phải dễ học, tốt nhất là nên gần gũi với thói quen của người dùng trên các sàn lớn như Binance để họ không mất quá nhiều thời gian làm quen lại. Cuối cùng, chúng ta cần một chính sách minh bạch về thuế và rủi ro pháp lý để tạo động lực và sự tin tưởng cho nhà đầu tư.

Bổ sung thêm chia sẻ của ông Nguyên, theo bà Lê Vũ Hương Quỳnh (Tether), muốn thu hút được các nhà đầu tư từ sàn giao dịch nước ngoài về Việt Nam, điều kiện tiên quyết là tính thanh khoản, họ cần tin rằng có thể chuyển đổi tài sản sang tiền pháp định bất kỳ khi nào có nhu cầu.

Bên cạnh đó, giá giao dịch tại Việt Nam phải sát với giá quốc tế để tránh hiện tượng chênh lệch giá quá lớn, điều này giúp sàn Việt Nam có sức hút hơn. Việt Nam cần học hỏi các mô hình như Philippines, không chỉ cung cấp dịch vụ giao dịch thuần túy mà còn tích hợp các dịch vụ mới như kiều hối để thu hút đối tác quốc tế.

Đặc biệt, cần có một bộ khung quy tắc đạo đức cho tất cả các chủ thể, từ sàn giao dịch đến đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán, để tránh xung đột lợi ích.

Ở một góc nhìn khác, ông Hoàng Quảng Minh, Chuyên gia Marketing Web3 cho hay, hiện Việt Nam mới đang bước vào thí điểm, nên nhiều nhà đầu tư còn e ngại khi vào nội địa. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay là vấn đề tuân thủ và thuế; nhà đầu tư lo lắng về việc tài sản cũ ở nước ngoài khi chuyển về sẽ bị truy thu thuế hay xử lý ra sao.

Thêm nữa, nếu các chế tài quá chặt chẽ và mang tính trừng phạt thay vì khuyến khích, người dân sẽ tìm cách tránh né thay vì tham gia chính thống. Để hút người chơi, chúng ta cần tập trung vào dòng tiền chính quy từ các nhà đầu tư lớn (chứng khoán truyền thống) thay vì chỉ các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Đồng thời, công tác đào tạo kiến thức cho cả nhà đầu tư và đội ngũ môi giới là cực kỳ quan trọng để họ hiểu rõ quy tắc vận hành của thị trường 24/7 đầy biến động này.

Khi bị hack thì làm gì?

Một vấn đề nhạy cảm mà nhà đầu tư quan tâm “nếu sàn bị hack hoặc mất tài sản, trách nhiệm sẽ thuộc về ai”? Theo ông Hoàng Quang Minh, đây là vấn đề cốt lõi về niềm tin.

“Theo tôi, sàn giao dịch phải thể hiện trách nhiệm cao nhất qua tính minh bạch và nghiêm túc tuân thủ. Tôi kỳ vọng Việt Nam có thể thiết lập các cơ chế như "bảo hiểm tiền gửi" cho nhà đầu tư, tương tự như trong lĩnh vực ngân hàng, để đảm bảo đền bù một mức nhất định nếu có sự cố xảy ra. Trách nhiệm không chỉ ở sàn mà còn ở các đối tác cung cấp dịch vụ và đội ngũ môi giới.

Cuối cùng, nhà đầu tư cũng phải có trách nhiệm tự trang bị kiến thức để hiểu rõ rủi ro, vì trong thị trường này, muốn có lợi nhuận thì phải kiểm soát được lòng tham và sự thiếu hiểu biết của chính mình.

Ông Lê Trung Nghĩa, nhà quản lý các nội dung liên quan tới blockchain cho hay, đây là một điều đáng lo. Những sàn tiên tiến trên thế giới dù rất chỉnh chu về mặt kỹ thuật và truyền thông nhưng vẫn bị tấn công.

Việc hacker tấn công là chuyện xảy ra thường ngày trong thị trường này. Khi thị trường Việt Nam bắt đầu minh bạch hơn, chuyển từ "vùng xám" sang "vùng trắng" (vùng an toàn) thì vấn đề bảo mật được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.

Lấy ví dụ các sàn quốc tế, thông thường khi xảy ra sự cố không mong muốn, họ sẽ tự bỏ tiền ra để đền bù cho nhà đầu tư. “Tuy nhiên, tại Việt Nam, hiện vẫn chưa rõ sẽ có những phương án hay biện pháp cụ thể nào để bảo vệ nhà đầu tư nếu trường hợp xấu xảy ra. Đây là một vấn đề rất nan giải từ trước tới nay mà những người phát triển blockchain như tôi rất trăn trở”, ông Nghĩa cho hay.

Do đó, theo ông Lê Trung Nghĩa, trước hết, nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định pháp luật để trở thành nhà đầu tư chính thức và được pháp luật bảo vệ. Ông Nghĩa hy vọng các cơ quan Chính phủ sẽ có những biện pháp phòng ngừa ngay từ đầu chứ không để sự cố xảy ra rồi mới xử lý. Vì Việt Nam là người đi sau, nên cần ưu tiên sự an toàn trước khi phát triển mạnh hơn.