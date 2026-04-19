PAN Group công bố BCTC quý I/2026 với lợi nhuận gấp 40 lần, hoàn thành 87,5% kế hoạch

Doanh thu tài chính tăng mạnh, lợi nhuận theo quý cao kỷ lục

Trong quý I/2026, doanh thu hoạt động tài chính của PAN Group đạt 1.235 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ. Đóng góp chính đến từ cổ tức nhận từ Bibica (660,9 tỷ đồng) và lãi chuyển nhượng vốn (522,2 tỷ đồng) từ giao dịch liên quan Bibica. Cùng thời điểm, chi phí lãi vay giảm 61% xuống 28 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 1.118 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.094 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong lịch sử Tập đoàn, đưa PAN Group vào nhóm hiếm doanh nghiệp niêm yết báo lãi trên 1.000 tỷ đồng chỉ trong quý đầu năm.

Tính đến 31/3/2026, tổng tài sản công ty mẹ đạt 6.467 tỷ đồng. Nổi bật nhất là tiền và tương đương tiền tăng vọt từ 3 tỷ lên 2.056 tỷ đồng — tăng gấp 686 lần — chiếm 32% tổng tài sản, phản ánh lượng tiền mặt dồi dào sau thoái vốn Bibica. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 12 lần lên 1.192 ty đồng.

Kế hoạch cổ tức tiền mặt 30% dự kiến trình ĐHCĐ

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT PAN Group, từng nhấn mạnh trong ĐHCĐ NSC: “Nếu tất cả chúng ta làm tốt thì việc đầu tiên là chia sẻ lại cho cổ đông. Cổ đông cần tất cả tài sản vốn giữ lại đó phải thực sự là tài sản của doanh nghiệp, phải rõ ràng, phải minh bạch, phải bền vững, không phụ thuộc vào việc ai đang là người lái con thuyền. Đấy mới thực sự là tài sản của cổ đông.” Kết quả kinh doanh quý I/2026 là bằng chứng rõ nét cho cam kết đó.

Với 2.056 tỷ đồng tiền mặt trong tay, tại đại hội cổ đông thượng niên 2026 dự kiến ngày 21/4, HĐQT PAN Group trình phương án chia cổ tức tiền mặt 30% (3.000 đồng/cổ phiếu) — tương đương khoảng 627 tỷ đồng cho các cổ đông.

Về chiến lược, PAN Group tập trung củng cố hệ sinh thái nông nghiệp – thực phẩm khép kín, đồng thời trình cổ đông bổ sung ngành nghề bất động sản nhằm khai thác quỹ đất đang sở hữu.

Với 87,5% kế hoạch lợi nhuận năm được thực hiện chỉ trong một quý, áp lực về đích cả năm của PAN Group đã gần như không còn.