Chứng khoán Rồng Việt tổ chức ĐHCĐ 2025 và công bố KQKD Q1/2026

Tại ĐHĐCĐ cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu 1.319 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 510 tỷ đồng cùng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 4.500 tỷ đồng. Đại hội với sự tham dự của 203 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu hơn 71% cổ phần có quyền biểu quyết cũng đã thông qua toàn bộ các báo cáo và tờ trình với tỷ lệ đồng thuận cao.

Kết quả kinh doanh 2025 cơ bản hoàn thành kế hoạch năm

Năm 2025, trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động khó lường cùng áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng, Rồng Việt bám sát định hướng hoạt động, quản trị rủi ro chặt chẽ và thích ứng linh hoạt với các diễn biến thị trường để tối ưu hiệu quả.

Kết thúc năm 2025, Rồng Việt ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.096,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 282,2 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 99,1% và 94,2% kế hoạch năm.

Công ty hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 2.720 tỷ đồng, với quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu lần lượt đạt 8.121 tỷ đồng và 3.099 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2025. Hiệu quả hoạt động và tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty tiếp tục thuộc nhóm đầu trong các công ty chứng khoán, duy trì nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh chiến lược chuyển đổi số toàn diện và nỗ lực gia tăng trải nghiệm khách hàng, Rồng Việt còn ghi dấu ấn nhờ những nỗ lực và sự tiên phong trong việc triển khai các hoạt động phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho thị trường, cộng đồng, xã hội và môi trường. Công ty tiếp tục được vinh danh ở nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước về sản phẩm dịch vụ, quản trị doanh nghiệp, ESG và được xếp hạng tín nhiệm với triển vọng "Ổn định" bởi Moody’s và Saigon Ratings.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026: mục tiêu lợi nhuận 510 tỷ đồng

Nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2026 sẽ có những chuyển dịch về "chất" và tăng trưởng theo chiều sâu, Rồng Việt đánh giá dòng tiền sẽ tiếp tục có sự phân hóa rõ nét, tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh, quản trị tốt và định hướng phát triển bền vững.

Trên cơ sở đó, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 với tổng doanh thu 1.318,6 tỷ đồng và chi phí 808,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,3% và 7,9% so với thực hiện năm 2025. Theo đó, lợi nhuận trước thuế đề ra là 510 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 408 tỷ đồng, tương ứng tăng 47,1% và 44,6% so với thực hiện năm 2025.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Rồng Việt định hướng triển khai hoạt động kinh doanh chủ động, linh hoạt và tối ưu hiệu quả, tập trung vào 5 trụ cột chính là kinh doanh môi giới, cho vay, đầu tư, ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản.

Trong đó, hoạt động môi giới và cho vay tiếp tục được đẩy mạnh nhằm khai thác tối đa nguồn lực, tiềm năng và cơ hội thị trường, đồng thời áp dụng các chính sách linh hoạt để gia tăng năng lực cạnh tranh và mở rộng thị phần.

Ở mảng đầu tư, Công ty tiếp tục xác định đây là hoạt động chủ lực, với định hướng duy trì hiệu suất sinh lời vượt trội, đi kèm với việc kiểm soát, quản trị rủi ro một cách chủ động, hiệu quả.

Đối với hoạt động ngân hàng đầu tư, Rồng Việt chú trọng các thương vụ tư vấn M&A giá trị cao, các hoạt động bảo lãnh phát hành và thu xếp vốn. Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển các dịch vụ tư vấn phát hành và tư vấn tài chính doanh nghiệp truyền thống.

Ở mảng quản lý tài sản, thông qua công ty con là Quản lý quỹ Rồng Việt (VDAM), Công ty định hướng đẩy mạnh phát triển các sản phẩm quỹ mở, dịch vụ ủy thác và tư vấn đầu tư, qua đó phát huy lợi thế hệ sinh thái tài chính – đầu tư toàn diện của Rồng Việt.

Đồng thời, việc tăng cường phối hợp giữa các mảng hoạt động kinh doanh, tận dụng lợi thế về mạng lưới, quan hệ khách hàng được xem là yếu tố kỳ vọng giúp hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ, đẩy mạnh bán chéo và nâng cao trải nghiệm khách hàng, góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh của Rồng Việt.

Định hướng hoạt động năm 2026: "Nâng tầm nội lực - Khẳng định vị thế"

Trong bối cảnh thị trường tài chính – chứng khoán Việt Nam tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ, với những yêu cầu ngày càng cao về năng lực cạnh tranh, quản trị và đổi mới, Rồng Việt xác định việc không ngừng nâng cao chất lượng nội tại là yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững. Trên tinh thần đó, Rồng Việt lựa chọn chủ đề "Nâng tầm nội lực – Khẳng định vị thế" làm định hướng xuyên suốt cho hoạt động của Công ty trong năm 2026.

Về nội lực tài chính, Rồng Việt đã trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành tối đa 178 triệu cổ phiếu nhằm nâng vốn điều lệ lên 4.500 tỷ đồng trong năm 2026.

Cụ thể, trong Đợt 1 Rồng Việt sẽ phát hành 27,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 (tỷ lệ thực hiện quyền 10:1), đồng thời phát hành 6,4 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động (tương ứng tỷ lệ 2,35% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) với giá 10.000 đồng/ cổ phiếu. Bên cạnh đó, Rồng Việt cũng sẽ chào bán thêm 54,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền (tỷ lệ 5:1) với giá chào bán 10.000 đồng/ cổ phiếu.

Sau khi hoàn tất Đợt 1, Rồng Việt dự kiến tiếp tục chào bán riêng lẻ tối đa 90 triệu cổ phiếu trong Đợt 2 cho nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nguồn vốn thu được sẽ bổ sung vốn kinh doanh cho các hoạt động giao dịch ký quỹ/ ứng trước, tự doanh/ bảo lãnh phát hành và tham gia hoạt động thị trường trái phiếu.

Song song với mục tiêu gia năng lực tài chính, Rồng Việt tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, đặc biệt là đội ngũ quản lý và nhân sự kinh doanh với các chính sách tuyển dụng, đãi ngộ nhằm thu hút và giữ chân nhân tài.

Bám sát quan điểm "Lấy khách hàng làm trung tâm" với mục tiêu "gia tăng trải nghiệm và hiệu quả đầu tư của khách hàng", Công ty sẽ tiếp tục đầu tư nghiên cứu, phát triển hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ tài chính – đầu tư đa dạng, với nhiều tiện ích vượt trội trên nền tảng số.

Chiến lược phát triển bền vững tiếp tục được duy trì dựa trên ba yếu tố ESG là Quản trị, Xã hội và Môi trường. Việc tích hợp các yếu tố ESG vào hoạt động không chỉ góp phần nâng cao uy tín thương hiệu mà còn phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường tài chính hiện đại.

Cổ đông đặt câu hỏi tại Đại hội

Năm 2026 cũng là dấu mốc quan trọng khi Rồng Việt hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển. Đây là dịp để Công ty nhìn lại hành trình đã qua, đồng thời nhấn mạnh định hướng phát triển dài hạn với mục tiêu nâng cao vị thế trên thị trường và tạo giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng, người lao động, nền kinh tế và cộng đồng xã hội.

Đại hội cũng đã thông qua tờ trình trích 1% lợi nhuận sau thuế riêng (hơn 2,8 tỷ đồng) cho Quỹ Thiện nguyện và 2% lợi nhuận sau thuế riêng (gần 5,7 tỷ đồng) cho Quỹ khen thưởng và phúc lợi.

Toàn bộ các nội dung tờ trình, báo cáo còn lại cũng đã được ĐHĐCĐ thông qua như Phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026; Niêm yết trái phiếu Rồng Việt phát hành ra công chúng giai đoạn 2026 - 2027; Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Phát hành và niêm yết Chứng quyền;...

Công bố kết quả kinh doanh Quý 1/2026

Về kết quả kinh doanh Quý 1/2026, theo Báo cáo tài chính (riêng lẻ) vừa được công bố, Rồng Việt ghi nhận tổng doanh thu đạt 201,9 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2025. Đóng góp nhiều nhất vào cơ cấu doanh thu đến từ sự tăng trưởng tích cực của hoạt động môi giới, đạt 54,8 tỷ đồng (tăng 66% so với cùng kỳ) và hoạt động cho vay, đạt 118,4 tỷ đồng (tăng 29% so với cùng kỳ).

Trong bối cảnh thị trường chịu ảnh hưởng từ các yếu tố địa chính trị toàn cầu, hoạt động đầu tư ghi nhận biến động ngắn hạn, kéo theo chi phí dự phòng gia tăng trong kỳ. Theo đó, tổng chi phí Quý 1/2026 của Công ty ở mức 232,5 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh ghi nhận mức lỗ trước thuế khoảng 30 tỷ đồng.

Tính đến 31/03/2026, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Rồng Việt lần lượt đạt 7.834 tỷ đồng và 2.992 tỷ đồng. Các chỉ số hiệu quả ROEa (8,4%), ROAa (3,4%) và EPS (892 đồng/cổ phiếu) tiếp tục giữ Rồng Việt trong nhóm các công ty chứng khoán có hiệu quả hoạt động ổn định. Bên cạnh đó, tỷ lệ an toàn tài chính đạt hơn 350%, cao hơn nhiều so với quy định.

Triển vọng các quý tiếp theo được Rồng Việt đánh giá tích cực hơn khi tình hình vĩ mô trong nước được giữ ổn định, nền kinh tế bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, cùng với việc FTSE Russell chính thức xác nhận lộ trình nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực từ tháng 09/2026. Các yếu tố này được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện thanh khoản và thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế trong trung và dài hạn.

Trong bối cảnh đó, Rồng Việt sẽ tiếp tục chủ động nắm bắt và khai thác hiệu quả các cơ hội kinh doanh, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao phó trong năm 2026.