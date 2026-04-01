Lịch chốt quyền cổ tức tuần 13-17/4: Ba doanh nghiệp "lăn chốt" cổ tức tiền mặt trên 30%

Theo thống kê, có 11 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 20/4– 23/4. Tuần này có 9 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 39% và thấp nhất là 8%.

CTCP Cơ khí Xăng dầu (mã: PMS) thông báo ngày 24/4 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 39% (tương ứng 3.900 đồng/cp). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/04. Thời gian thanh toán dự kiến từ 15/5. Với hơn 7,2 triệu cp đang lưu hành, công ty dầu khí này dự chi khoảng 28 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Được biết, đây là doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt “đều như vắt tranh” trong 2 thập kỷ gần nhất kể từ năm 2005. Đáng chú ý, mức chi trả cho năm 2025 với tỷ lệ 39% là cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Trước đó, kỷ lục cũ được thiết lập vào năm 2016 với tỷ lệ cổ tức tiền mặt 33%.

CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco (HNX: SAF) thông báo ngày 24/4 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/4. Theo kế hoạch, công ty sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 30% (3.000 đồng/cổ phiếu), tương ứng tổng giá trị hơn 36 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 8/5.

Với mức giá đóng cửa 54.300 đồng/cổ phiếu tại phiên gần nhất (14/4), tỷ suất cổ tức ước khoảng 5,5%. Trong cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2025, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – CTCP (UPCoM: VSF) sở hữu 51,3% vốn điều lệ và là công ty mẹ của SAF, dự kiến nhận khoảng hơn 18,5 tỷ đồng cổ tức.﻿

Ngày 24/4 tới đây CTCP Bia Sài Gòn miền Tây (mã WSB) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt cuối năm 2025 bằng tiền mặt. Tỷ lệ thực hiện 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 3.000 đồng.

Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 22/5/2026. Như vậy với hơn 14,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bia Sài Gòn miền Tây dự kiến chi khoảng 43,5 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông.﻿

Ngày 24/4 tới đây, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ – sàn HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Theo đó, PNJ dự kiến phát hành gần 170,6 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.﻿