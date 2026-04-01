Nóng: Khuyên mua bán, nắm giữ chứng khoán khi chưa được cấp phép sẽ bị xử lý nghiêm

An Thái | 19-04-2026 - 00:10 AM | Thị trường chứng khoán

Một tổ chức vừa bị xử phạt hàng trăm triệu cộng thêm bị áp dụng loạt biện pháp ngăn ngừa do thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khi chưa được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép.

Theo Thông tin Chính Phủ, hiện trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện một số tổ chức, cá nhân thực hiện phân tích về thị trường chứng khoán, phân tích kỹ thuật các chỉ báo, đưa ra các khuyến nghị liên quan đến mua, bán, nắm giữ cổ phiếu…

Các tổ chức, cá nhân này không phải là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp phép thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán, không hoạt động trong phạm vi uỷ quyền của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ chứng khoán khi chưa được UBCKNN cấp giấy phép là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Luật Chứng khoán.

Các nhà đầu tư được khuyến cáo cần cẩn trọng khi tham gia đầu tư theo các nguồn thông tin trên không gian mạng, tránh bị lôi kéo tham gia đầu tư từ các thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội, hội nhóm.

Các tổ chức, cá nhân có hành vi đưa ra báo cáo phân tích và khuyến nghị mua, bán, nắm giữ chứng khoán cho nhà đầu tư khi chưa được UBCKNN cấp giấy phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 17/4/2026, căn cứ kết quả giám sát, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư ITP (Địa chỉ trụ sở chính: 214/47 Nguyễn Oanh, Phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh).

Cụ thể, Đầu tư ITP bị phạt 225 triệu đồng đối với hành vi thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khi chưa được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép. Trong khoảng thời gian từ 01/12/2025 đến 01/4/2026, Công ty cổ phần Đầu tư ITP đã đăng tải trên trang thông tin điện tử các báo cáo phân tích các mã cổ phiếu trong đó phân tích về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, đưa ra khuyến nghị mua, bán, nắm giữ chứng khoán cho khách hàng là thực hiện hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán quy định tại khoản 32 Điều 4 Luật Chứng khoán. Công ty cổ phần Đầu tư ITP không phải là công ty chứng khoán, không phải là công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, không được UBCKNN cấp giấy phép thành lập và hoạt động. Việc Công ty cổ phần Đầu tư ITP thực hiện hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán khi chưa được UBCKNN cấp giấy phép là vi phạm quy định.

Công ty cũng bị áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán gồm (1) Cấm chào bán, phát hành chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 22/4/2026; (2) cấm niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 22/4/2026; (3) cấm hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán, hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 22/4/2026; (4) cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 22/4/2026.

Khách hàng lo Long Châu phá sản vì đơn 11.000 đồng miễn phí giao hàng, lãnh đạo FPT Retail nói gì?

Khách hàng lo Long Châu phá sản vì đơn 11.000 đồng miễn phí giao hàng, lãnh đạo FPT Retail nói gì? Nổi bật

Sếp FPT Retail hé lộ lý do tự tin bước vào thị trường quy mô 5-6 tỷ USD dù có một “người khổng lồ” chiếm 50% thị phần

Sếp FPT Retail hé lộ lý do tự tin bước vào thị trường quy mô 5-6 tỷ USD dù có một “người khổng lồ” chiếm 50% thị phần Nổi bật

Quỹ vàng lớn nhất thế giới “gom” hàng chục tấn vàng trong 4 ngày liên tiếp

Quỹ vàng lớn nhất thế giới “gom” hàng chục tấn vàng trong 4 ngày liên tiếp

00:08 , 19/04/2026
Hoá chất Đức Giang phát thông báo quan trọng về dàn lãnh đạo cấp cao

Hoá chất Đức Giang phát thông báo quan trọng về dàn lãnh đạo cấp cao

00:06 , 19/04/2026
Lịch chốt quyền cổ tức tuần 13-17/4: Ba doanh nghiệp "lăn chốt" cổ tức tiền mặt trên 30%

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 13-17/4: Ba doanh nghiệp "lăn chốt" cổ tức tiền mặt trên 30%

00:03 , 19/04/2026
CEO Bách Hóa Xanh: Sẽ cân nhắc bán sỉ cho trường học, nhà hàng, doanh nghiệp

CEO Bách Hóa Xanh: Sẽ cân nhắc bán sỉ cho trường học, nhà hàng, doanh nghiệp

00:01 , 19/04/2026

