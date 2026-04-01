Hoá chất Đức Giang phát thông báo quan trọng về dàn lãnh đạo cấp cao

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC – HOSE) thông báo sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vào ngày 8/5 tại phường Bồ Đề, Hà Nội. Thành phần tham dự gồm các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 10/4/2026.

Theo tài liệu gửi cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024–2029. Cụ thể, HĐQT đề xuất miễn nhiệm ông Đào Hữu Huyền (Chủ tịch HĐQT), ông Đào Hữu Duy Anh (Phó Chủ tịch HĐQT) và ông Phạm Văn Hùng (thành viên HĐQT). Lý do miễn nhiệm là các cá nhân này đang bị khởi tố theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an.

Đồng thời, nhằm đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, HĐQT cũng trình phương án bầu bổ sung 3 thành viên mới. Danh sách ứng viên sẽ được công bố trên cơ sở đề cử, ứng cử hợp lệ của cổ đông và nhóm cổ đông trước thềm đại hội.

Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát dự kiến trình cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập. Hai đơn vị được đưa vào danh sách lựa chọn gồm Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Đơn vị được lựa chọn sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, đồng thời soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty.

Trước đó, Hóa chất Đức Giang đã có văn bản xin chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 do nhiều hồ sơ, tài liệu kế toán đang bị niêm phong, thu giữ tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, khiến doanh nghiệp chưa thể triển khai công tác kiểm toán.

Doanh nghiệp cũng đã công bố thông tin bất thường liên quan đến việc khởi tố vụ án “gây ô nhiễm môi trường; vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công ty và các đơn vị liên quan. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 14 cá nhân, trong đó có ông Đào Hữu Huyền, ông Đào Hữu Duy Anh cùng một số nhân sự kế toán của doanh nghiệp.