Quỹ vàng lớn nhất thế giới “gom” hàng chục tấn vàng trong 4 ngày liên tiếp

Ngọc Ly | 19-04-2026 - 00:08 AM | Thị trường chứng khoán

Tính trong tuần vừa qua, giá vàng đã bật tăng 1,7%, lên quanh vùng 4.800 USD/oz.

Theo cập nhật từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã mua ròng hơn 7,7 tấn vàng trong ngày 17/4, nâng tổng lượng nắm giữ lên trên 1.060 tấn. Đây là phiên thứ 4 liên tiếp tổ chức này gia tăng tích trữ với lượng mua ròng lên tới 13,4 tấn.

Theo dữ liệu từ sàn Kitco, giá vàng thế giới tiếp đà phục hồi và chinh phục nhiều mốc tâm lý quan trọng, hiện giao dịch quanh vùng 4.800 USD/ounce (phiên 18/4). Tính trong tuần vừa qua, giá vàng đã bật tăng 1,7%. Xa hơn, kể từ đáy 4.400 USD/oz phiên 23/3, giá vàng đã bật tăng 9% chỉ sau chưa đầy 1 tháng.

Thay vì được coi như tài sản trú ẩn an toàn, vàng đang cho thấy vai trò này đang suy yếu, và giao dịch như tài sản rủi ro. Hiện tại, giá vàng đang chịu sự chi phối của biến động trong kỳ vọng lạm phát và lãi suất. Bất kỳ sự xuống thang nào trong cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh cũng kéo giá dầu giảm, giải tỏa bớt áp lực lạm phát toàn cầu và giảm kỳ vọng vào việc các ngân hàng trung ương giữ lãi suất cao hơn lâu hơn.

Trái ngược với diễn biến giá vàng trong tuần vừa qua, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền giảm gần 0,6%, xuống 98 điểm.

Trong tuần vừa qua, 10 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, và phần lớn các nhà phân tích Phố Wall dự đoán thỏa thuận ngừng bắn trong khu vực sẽ dẫn đến giá vàng tăng. Trong đó, có 8 chuyên gia, tương đương 80%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 2 người khác, chiếm 20%, dự đoán giá sẽ giảm. Không ai dự đoán giá sẽ đi ngang trong tuần tới.

Tuần giao dịch tiếp theo sẽ không có nhiều tin tức kinh tế đáng chú ý, nhưng với việc xung đột ở Trung Đông tạm lắng xuống sau một thời gian dài tạm lắng, thị trường có thể sẵn sàng tập trung lại sự chú ý vào các dữ liệu trong nước Mỹ, vốn có thể định hình kỳ vọng về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và từ đó, ảnh hưởng đến giá kim loại quý.

Với việc công bố số liệu doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 3 vào sáng thứ Ba, với nhiều nhà phân tích dự báo sẽ có sự suy yếu sau đợt tăng trưởng bất ngờ gần đây. Sau đó, sự chú ý sẽ chuyển sang số liệu doanh số bán nhà chờ xử lý trong tháng 3, điều này sẽ làm sáng tỏ hơn về lĩnh vực nhà ở vốn nhạy cảm với lãi suất.

Khách hàng lo Long Châu phá sản vì đơn 11.000 đồng miễn phí giao hàng, lãnh đạo FPT Retail nói gì?

Sếp FPT Retail hé lộ lý do tự tin bước vào thị trường quy mô 5-6 tỷ USD dù có một "người khổng lồ" chiếm 50% thị phần

Hoá chất Đức Giang phát thông báo quan trọng về dàn lãnh đạo cấp cao

00:06 , 19/04/2026
Lịch chốt quyền cổ tức tuần 13-17/4: Ba doanh nghiệp "lăn chốt" cổ tức tiền mặt trên 30%

00:03 , 19/04/2026
CEO Bách Hóa Xanh: Sẽ cân nhắc bán sỉ cho trường học, nhà hàng, doanh nghiệp

00:01 , 19/04/2026
Nhan sắc tổng tài "vạn người mê" của Chủ tịch công ty chứng khoán tại đại hội cổ đông 2026: Nghìn tỷ nhưng không lạnh lùng!

19:55 , 18/04/2026

