Cập nhật số liệu CTCK ngày 19/4: Tấp nập công bố BCTC quý 1, Chứng khoán VIX và VDSC gây thất vọng

Tính đến sáng 19/4, đã có 31 công ty chứng khoán công bố BCTC quý 1/2026.

Top các công ty dẫn đầu có Chứng khoán VPBankS ghi nhận doanh thu hoạt động 3 tháng đầu năm đạt 2.871 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó lãi từ tài sản FVTPL tăng mạnh 296% lên 1.822 tỷ, cộng thêm 880 tỷ đồng lãi từ cho vay và phải thu.

Tuy nhiên chi phí tăng cùng đà tăng của doanh thu. Kết quả, VPBankS lãi trước thuế 515 tỷ đồng trong quý 1/2026, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước.

Chứng khoán KIS là cái tên tiếp theo báo lãi quý 1 tăng trưởng tốt, đạt mức tăng 90% so với quý 1/2025 lên 254 tỷ đồng LNTT trong kỳ này.

Chứng khoán FPT ghi nhận LNTT 184 tỷ đồng, tăng trưởng 7%.

Chứng khoán LPBS đạt 90 tỷ đồng LNTT trong quý 1/2026, tăng mạnh 92% so với cùng kỳ.

Chứng khoán Ngân hàng Public VN đạt mức tăng ấn tượng 550% so với cùng kỳ, lên 12 tỷ đồng LNTT trong 3 tháng đầu năm 2026.

Gây thất vọng là Chứng khoán VIX khi doanh thu vẫn tăng song gánh nặng chi phí khiến công ty lãi trước thuế chỉ 156 tỷ đồng trong quý 1, giảm tới 66% so với cùng kỳ năm trước, đứt chuỗi lãi nghìn tỷ duy trì suốt 3 quý liền trước.

Thậm chí Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) báo lỗ 31 tỷ đồng trong quý 1/2026.