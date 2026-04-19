Trước kỳ nghỉ lễ, chứng khoán sẽ đi về đâu?

Đà tăng phụ thuộc lớn vào VIC, VHM

VN-Index vừa có tuần tăng thứ tư liên tiếp, với mức 3,84% lên 1.817 điểm, tiếp tục giữ vững mốc tâm lý 1.800 và hướng dần lên vùng 1.850 điểm. Rổ VN30 cũng tăng 3,11%, lên 1.988 điểm nhưng bắt đầu gặp lực cản quanh ngưỡng 2.000 điểm.

Động lực chính của thị trường vẫn đến từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup, đặc biệt là VIC và VHM. Riêng hai mã này đóng góp phần lớn mức tăng của chỉ số, với VIC kéo gần 63 điểm và VHM thêm khoảng 14 điểm trong cả tuần.

Độ rộng thị trường nhìn chung tích cực nhưng phân hóa mạnh . Bất động sản là nhóm nổi bật nhất, bên cạnh đó là bán lẻ, nông nghiệp và thép. Ở chiều ngược lại, bảo hiểm, dược phẩm và dầu khí chịu áp lực điều chỉnh.

Thanh khoản tuần tăng nhẹ về giá trị nhưng khối lượng giao dịch giảm khoảng 2,2% so với tuần trước. Dòng tiền chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu trụ hoặc có câu chuyện riêng.

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng mạnh gần 4.500 tỷ đồng trên HoSE, nâng lũy kế từ đầu năm lên hơn 38.500 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung vào VHM và FPT, trong khi VIC lại được mua ròng đáng kể.

Ở góc độ quốc tế, thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên thứ Sáu (17/4), nối dài chuỗi lập đỉnh trong tuần sau khi Iran tuyên bố “mở cửa hoàn toàn” eo biển Hormuz, trong bối cảnh có lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon. Tuy nhiên, ngay sau đó, trong tuyên bố ngày thứ Bảy (18/4), Iran lại cho biết vẫn duy trì kiểm soát eo biển Hormuz.

Dòng tiền dè dặt, rủi ro điều chỉnh ngắn hạn hiện hữu

Ông Nguyễn Đức Khang - Trưởng phòng Phân tích Chứng khoán Pinetree - cho biết thị trường khép lại tuần giao dịch với diễn biến tích cực khi VN-Index chinh phục vùng 1.800 điểm . Động lực tăng chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup, trong đó VIC và VHM đóng góp hơn 70% mức tăng của chỉ số, cùng với sự hỗ trợ từ MWG.

Tuy nhiên, thanh khoản giảm nhẹ so với tuần trước và áp lực bán gia tăng vào cuối phiên thứ Sáu cho thấy tâm lý thị trường vẫn thận trọng. Diễn biến phân hóa, tăng điểm mang tính cục bộ ở một số nhóm ngành đã khiến hoạt động chốt lời gia tăng.

Theo ông Khang, thông tin tích cực từ diễn biến đàm phán Mỹ - Iran trong cuối tuần có thể hỗ trợ động lực tăng điểm trong giai đoạn đầu tuần mới. Dù vậy, dòng tiền hiện tại chưa cho thấy khả năng thị trường có thể tiếp tục đi lên ngay, mà nhiều khả năng sẽ cần một nhịp điều chỉnh ngắn. Trên đồ thị kỹ thuật, sự xuất hiện của nhiều mẫu nến Doji ở khung giờ phản ánh trạng thái phân vân và áp lực chốt lời vẫn ở mức cao.

Ông Khang cũng lưu ý, trong tuần giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, khả năng cao thị trường sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh mang tính tích lũy. Nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế sử dụng đòn bẩy, thận trọng với các vị thế mua mới và chủ động chốt lời để bảo toàn thành quả.

Ở góc nhìn khác, nhóm phân tích của Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng, VN-Index đã có 4 tuần tăng liên tiếp từ vùng 1.600 lên quanh 1.850 điểm dưới tác động của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, do đó áp lực điều chỉnh gia tăng là diễn biến bình thường. Động lực chính vẫn đến từ "họ" Vingroup , nhưng nhóm này đang chịu áp lực bán ngắn hạn khi tiến sát vùng đỉnh lịch sử.

SHS đánh giá cơ hội tăng trưởng mạnh hiện chưa nhiều khi phần lớn các nhóm ngành khác diễn biến kém tích cực. Dù vậy, dòng tiền đang có dấu hiệu cải thiện dần ở một số nhóm cổ phiếu sau giai đoạn điều chỉnh, tích lũy. Nhà đầu tư nên duy trì vị thế hiện tại, theo dõi thêm các thông tin từ Trung Đông, cũng như chờ dữ liệu dư nợ ký quỹ quý I. Việc gia tăng tỷ trọng có thể được cân nhắc khi thị trường xuất hiện các nhịp điều chỉnh phù hợp.

Nhà đầu tư cẩn trọng với “phím hàng” chui Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết trên mạng xã hội xuất hiện một số tổ chức, cá nhân đưa ra phân tích thị trường, sử dụng chỉ báo kỹ thuật và khuyến nghị mua, bán, nắm giữ cổ phiếu. Đây không phải là công ty chứng khoán hay công ty quản lý quỹ, cũng không được cấp phép tư vấn đầu tư. Hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Chứng khoán. Căn cứ kết quả giám sát, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, UBCKNN đã xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư ITP do đăng tải báo cáo phân tích cổ phiếu và đưa ra khuyến nghị đầu tư cho khách hàng khi chưa được cấp phép. Doanh nghiệp này đồng thời bị cấm thực hiện một số hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán. UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng với các nguồn thông tin trên không gian mạng, tránh bị lôi kéo từ các hội nhóm, nội dung chưa được kiểm chứng. Các tổ chức, cá nhân cung cấp khuyến nghị đầu tư khi chưa có giấy phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

