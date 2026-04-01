Không phải để 'lấn sân', lãnh đạo Thế Giới Di Động nói rõ lý do thêm ngành bất động sản

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của CTCP Đầu tư Thế giới Di Động (HoSE: MWG) diễn ra chiều 18/4, một cổ đông đặt câu hỏi về việc doanh nghiệp bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, liệu có liên quan đến hoạt động mua bán các cửa hàng đang thuê hoặc cho thuê lại mặt bằng nhằm tối ưu dòng tiền.

Trả lời nội dung này, ông Vũ Đăng Linh - TGĐ MWG - cho biết hoạt động của công ty và các đơn vị thành viên hiện bao gồm việc thuê mặt bằng kinh doanh và kho bãi với quy mô lớn. Trong quá trình vận hành, một số mặt bằng và kho có công suất dư thừa, do đó doanh nghiệp thực hiện cho thuê lại, dù trong nội bộ hoặc với các đối tác bên ngoài, nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng.

Bên cạnh đó, công ty cũng triển khai các hoạt động liên quan đến cho thuê kho và quản lý kho cho đối tác khác. Theo ông Linh, việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản nhằm đáp ứng yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật đối với các hoạt động này.

Đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh đây là lý do chính của việc điều chỉnh, phục vụ nhu cầu vận hành thực tế và đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

Tính đến cuối năm 2025, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động vận hành tổng cộng 6.255 cửa hàng trên toàn hệ thống, gồm 1.012 cửa hàng Thế Giới Di Động, 2.008 cửa hàng Điện Máy Xanh (bao gồm DMS), 2.559 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 83 cửa hàng AvaKids, 382 nhà thuốc An Khang và 181 cửa hàng Era Blue.

Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt 185.000 tỷ đồng doanh thu và 9.200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng mức tăng lần lượt khoảng 19% và 30% so với năm trước.

Đối với phương án phân phối lợi nhuận, công ty dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu), thực hiện thành hai đợt trong quý III và quý IV/2026. Với khoảng 1,47 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả cho cổ đông ước tính gần 3.000 tỷ đồng.

Trước đó, trong tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động đã trình cổ đông phương án bổ sung một số ngành nghề kinh doanh, trong đó có bất động sản, cùng với các lĩnh vực tư vấn đầu tư và tài chính. Nội dung này thu hút sự quan tâm của cổ đông và được ban lãnh đạo giải trình tại đại hội.



