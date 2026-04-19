Ông Nguyễn Đức Tài: Ảnh hưởng địa chính trị khiến nguồn cung ứng đi xuống nhưng thị trường vẫn đang may mắn

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của CTCP Đầu tư Thế giới Di Động (HoSE: MWG) diễn ra chiều 18/4, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT - đã chia sẻ góc nhìn về bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam, trong đó nhấn mạnh tác động của yếu tố địa chính trị đến cung – cầu thị trường.

Theo ông Tài, kinh tế toàn cầu đang ở giai đoạn "rất khó dự đoán", khi các xung đột kéo dài và phát sinh ngoài dự báo ban đầu. Tuy nhiên, ông cho rằng các bất ổn này "không quá bi quan" và có thể không kéo dài quá lâu do ảnh hưởng lớn đến nhiều quốc gia liên quan.

Ở góc độ thị trường, ông Tài nhận định tình hình cung ứng hàng hóa có bị ảnh hưởng nhất định bởi các yếu tố địa chính trị, đặc biệt liên quan đến nguyên vật liệu và chuỗi cung ứng. Tuy vậy, ông cho rằng thị trường hiện tại vẫn ở trạng thái "may mắn".

"May mắn ở chỗ là mặc dù tình hình cung ứng nó hơi lùng bùng một chút nhưng nhu cầu trên thế giới cũng cắm đầu đi xuống. Nếu nhu cầu cứ cắm đầu đi lên mà cung ứng nó xuống là rất... lắm chuyện", ông Tài nói.

Theo đó, việc cả cung và cầu cùng có xu hướng giảm giúp hạn chế áp lực mất cân đối nghiêm trọng trên thị trường. Trong bối cảnh này, doanh nghiệp cần tập trung vào việc duy trì hoạt động kinh doanh và thúc đẩy doanh số.

Ông cũng cho biết, với đặc thù ngành bán lẻ, doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị từ sớm thông qua các kế hoạch sản xuất và ký kết với đối tác. Ví dụ, với các mặt hàng như máy lạnh, chu kỳ sản xuất thường được triển khai trước nhiều tháng và các hợp đồng số lượng lớn đã được ký kết từ trước, nên rủi ro thiếu hụt hàng hóa không phải là vấn đề đáng lo ngại.

"Chỉ sợ bán không được mới đáng lo, chứ còn thiếu thì không sợ", ông Tài nói thêm.

Đối với kinh tế trong nước, Chủ tịch MWG bày tỏ quan điểm lạc quan khi nhìn vào tốc độ triển khai và quyết tâm của Chính phủ trong thời gian qua. Theo ông, những yếu tố này là cơ sở để kỳ vọng vào tăng trưởng tích cực trong năm 2026, dù vẫn tồn tại các thách thức từ bên ngoài.

Tổng thể, ông Tài cho rằng dù môi trường kinh doanh còn nhiều biến động, nhưng các yếu tố hiện tại chưa tạo ra rủi ro mang tính kéo dài, và doanh nghiệp cần chủ động thích ứng để thực hiện kế hoạch kinh doanh đã đề ra.



