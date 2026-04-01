Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cập nhật số liệu CTCK sáng ngày 20/4: Thêm công ty chứng khoán báo lãi hàng trăm tỷ, "tăng bằng lần" trong quý 1/2026

An Thái | 20-04-2026 - 00:03 AM | Thị trường chứng khoán

Đã có thêm một số công ty chứng khoán công bố báo cáo tài chính quý 1/2026.

Tính đến sáng 20/4, đã có 37 công ty chứng khoán công bố BCTC quý 1/2026.

Chứng khoán HD tiếp tục lọt nhóm lãi trăm tỷ trong quý đầu năm. Cụ thể, doanh thu hoạt động đạt gần 461 tỷ đồng, riêng lãi từ tài sả FVTPL đạt 358 tỷ, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước.

Chi phí hoạt động tăng chậm hơn, ghi nhận 125 tỷ đồng trong kỳ (tăng 30% so với quý 1/2025). Kết quả, HDS lãi trước thuế hơn 352 tỷ đồng, tăng gần 260% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 31/3/2026, danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của HDS có giá gốc 1.942 tỷ đồng, trong đó có tới 1.736 tỷ là trái phiếu chưa niêm yết.

Chứng khoán Dầu khí (PSI) lãi trước thuế 32 tỷ đồng trong quý đầu năm, gấp 3,2 lần cùng kỳ năm trước.

Trái lại, Chứng khoán DNSE (DSE) ghi nhận lãi trước thuế quý 1 đi lùi 79% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 14 tỷ đồng. Nguyên nhân chính do chi phí hoạt động tăng mạnh 120% so với cùng kỳ năm trước lên gần 300 tỷ, chủ yếu do phát sinh mạnh khoản mục chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tồn thất các khoàn phải thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay của các khoản cho vay (123 tỷ) và chi phí môi giới (138 tỷ).

Chứng khoán Pinetree báo lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 đạt 8 tỷ, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2025.

Chứng khoán Tân Việt (TVSI) kinh doanh tích cực trong quý đầu năm với LNTT 6 tỷ, trong khi quý 1/2025 lỗ 21 tỷ đồng.

An Thái

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên