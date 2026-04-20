GELEX chốt quyền chia cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông

Ánh Dương | 20-04-2026 - 08:00 AM | Thị trường chứng khoán

GELEX chốt quyền chia cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông

Ngày 6/5 tới đây, CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu thưởng.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 225,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 25% (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Song song, GELEX sẽ phát hành thêm hơn 180,4 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20% (sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Tổng tỷ lệ phát hành là 45%.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của GELEX dự kiến tăng từ 9.023 tỷ đồng lên 13.084 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng vốn được triển khai trong bối cảnh GELEX đang bước vào giai đoạn mở rộng hoạt động đầu tư gắn với chiến lược phát triển trên 04 trụ cột: Công nghiệp công nghệ cao, Hạ tầng, Bất động sản và Tài chính. Đây đều là các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng dài hạn, then chốt và thiết yếu của nền kinh tế trong nhiều năm tới và phù hợp với năng lực của GELEX.

Năm 2026, GELEX đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 44.712 tỷ đồng, duy trì đà tăng trưởng hai chữ số ở các lĩnh vực cốt lõi. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 3.615 tỷ đồng. 

Ánh Dương

