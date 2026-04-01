Dragon Capital nói gì về biến động của VN-Index thời gian gần đây?

Theo báo cáo của Dragon Capital, thị trường chứng khoán trở nên biến động hơn trong tháng 3, bước vào giai đoạn điều chỉnh sau đà tăng mạnh trước đó. VN-Index giảm 11,9% so với tháng trước (tính theo USD), trong bối cảnh thị trường toàn cầu điều chỉnh do rủi ro địa chính trị.

Đà điều chỉnh diễn ra trên diện rộng giữa các nhóm ngành, cho thấy xu hướng giảm rủi ro chung hơn là sự suy yếu mang tính riêng lẻ. Giá trị giao dịch bình quân ngày duy trì ở mức khoảng 1,3 tỷ USD, chủ yếu được hỗ trợ bởi dòng vốn trong nước, trong khi dòng vốn ngoại tiếp tục diễn biến đan xen. Đến cuối tháng, VN-Index có dấu hiệu ổn định trở lại từ vùng đáy, cho thấy nhịp điều chỉnh chủ yếu đến từ yếu tố bên ngoài hơn là sự thay đổi ở nền tảng vĩ mô trong nước.

Dragon Capital cho biết, đà tăng trưởng của Việt Nam được củng cố trong tháng 3 sau khi các yếu tố mùa vụ liên quan đến Tết Nguyên đán dần được bình thường hóa, qua đó củng cố niềm tin rằng xu hướng mở rộng vẫn được duy trì vững chắc trong suốt quý I/2026. GDP tăng 7,8% so với cùng kỳ trong quý I, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,9% và khu vực dịch vụ tăng 8,2%, cho thấy động lực tăng trưởng không chỉ đến từ xuất khẩu và sản xuất mà ngày càng được hỗ trợ bởi dịch vụ và nhu cầu nội địa.

Tình hình chính trị và kinh tế vĩ mô ổn định cũng mang lại khả năng dự báo rõ ràng hơn cho nhà đầu tư trong chu kỳ điều hành 5 năm tới. Các thị trường toàn cầu trở nên biến động hơn sau khi căng thẳng Iran leo thang vào đầu tháng 3, ảnh hưởng đến tâm lý ngắn hạn lên VN-Index.

Dù vậy, Dragon Capital nhận định các yếu tố nền tảng vĩ mô của Việt Nam vẫn duy trì ổn định.

Hoạt động công nghiệp tiếp tục là trụ cột của tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,0% so với cùng kỳ trong quý I, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 9,7% và đóng góp phần lớn vào tăng trưởng chung. Riêng tháng 3 ghi nhận sự phục hồi mạnh, với IIP tăng 18,8% so với tháng trước và 6,9% so với cùng kỳ. Điều kiện kinh doanh tiếp tục duy trì trong vùng mở rộng, với PMI điều chỉnh về 51,2 điểm từ mức 54,3 trong tháng 2, phản ánh sự bình thường hóa từ nền tảng cao hơn là dấu hiệu suy yếu của nhu cầu. Đà mở rộng mang tính lan tỏa giữa các ngành, bao gồm kim loại (+22,9%), khoáng sản phi kim loại (+19,7%) và hóa chất (+18,2%).

Nhu cầu nội địa tiếp tục duy trì tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12,1% so với cùng kỳ trong tháng 3 và 10,9% trong quý I, đạt khoảng 72,3 tỷ USD. Dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 13,3% so với cùng kỳ, trong khi các dịch vụ liên quan đến du lịch tăng 12,5%, được hỗ trợ bởi yếu tố mùa vụ và sự phục hồi của hoạt động đi lại. Xu hướng này góp phần củng cố khả năng hiện thực hóa lợi nhuận của các ngành hướng tới tiêu dùng, đồng thời khẳng định tiêu dùng là một trụ đỡ ngày càng quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế.

Hoạt động đầu tư và đối ngoại tiếp tục hỗ trợ đà mở rộng. Xuất khẩu hàng hóa tăng 19,1% so với cùng kỳ trong quý I, trong khi nhập khẩu tăng 27,0%, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với hàng hóa thương mại. Hoạt động thành lập doanh nghiệp duy trì sôi động, với hơn 57.000 doanh nghiệp mới (+57,8% so với cùng kỳ) và tổng vốn đăng ký khoảng 20,5 tỷ USD. Tính cả các doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tổng số doanh nghiệp gia nhập thị trường đạt khoảng 96.000 (+31,7%), cho thấy động lực của khu vực tư nhân tiếp tục được duy trì.

Lạm phát tăng 4,6% so với cùng kỳ trong tháng 3 – mức cao nhất trong tháng 3 của 5 năm gần đây đưa lạm phát bình quân quý I lên 3,5% so với cùng kỳ, chủ yếu do giá nhiên liệu tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị. Tuy vậy, cả hai mức này vẫn nằm trong mục tiêu 4,5–5,0% của Chính phủ, qua đó duy trì dư địa chính sách để ứng phó với các cú sốc bên ngoài.