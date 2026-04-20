Hai mã chứng khoán trên HoSE được cấp margin trở lại

Dương Ngọc | 20-04-2026 - 11:25 AM | Thị trường chứng khoán

Hai mã chứng khoán trên HoSE được cấp margin trở lại

Tính đến ngày 19/4/2026, danh sách cắt margin trên HOSE gồm 68 mã cổ phiếu bị hạn chế cho vay ký quỹ, dựa trên các tiêu chí như tình hình tài chính, diện cảnh báo/kiểm soát, cũng như thời gian niêm yết.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa cập nhật danh sách cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Trong đó, có 2 mã chứng khoán là TNI của CTCP Tập đoàn Thành Nam và SMC của CTCP Đầu tư Thương mại SMC đã được đưa ra khỏi danh sách sau khi khắc phục nguyên nhân khiến cổ phiếu bị cắt margin.

Thời gian gần đây, nhiều cổ phiếu đã được HOSE cấp margin trở lại sau khi khắc phục được các nguyên nhân không được giao dịch ký quỹ. Đáng chú ý, mã NVL của Novaland đã được giao dịch ký quỹ từ đầu tháng 4. Trước đó, NVL bị cắt margin với lý do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2025 là số âm.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang mới đây bị đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Nguyên nhân do Công ty chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Tính đến ngày 19/4/2026, danh sách cắt margin trên HOSE gồm 68 mã cổ phiếu bị hạn chế cho vay ký quỹ, dựa trên các tiêu chí như tình hình tài chính, diện cảnh báo/kiểm soát, cũng như thời gian niêm yết.﻿

Trong đó, nhóm cổ phiếu nằm trong diện bị cảnh báo, diện kiểm soát, diện đang chiếm số lượng lớn trong danh sách này bao gồm: AAT, ABS, APH, ASP, BCG, CIG, CMX, DLG, DQC, DRH, HAS, HID, HVN, JVC, LDG, NVT, OGC, PIT, PTL SRF SVD, TCR, TDH, TIX, TMT, TLH, TTF, TTE, VCA, VNE.

Ngoài ra, một số cổ phiếu như AFX, ANT, CRV, GEL, GHC, HPA, MCH, TCX, TSA, VCK, VPX, VVS chưa đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do thời gian niêm yết dưới 6 tháng.

Dương Ngọc

