VN-Index vượt 1.800 nhưng dòng tiền lớn chưa "nhập cuộc", CTCK chỉ ra 3 điểm đáng lưu ý

Báo cáo mới nhất của Chứng khoán MB (mã: MBS) nhận định rằng giới đầu tư ở Phố Wall đang “phớt lờ” hoặc gạt bỏ lo ngại về tác động từ cuộc chiến Iran. Một số thị trường chứng khoán lớn trên thế giới vừa hoàn thành chuyên tàu “khứ hồi” kể từ khi xung đột Trung Đông diễn ra, thậm chí còn lập đỉnh lịch sử nhưng rủi ro với tăng trưởng, lạm phát và thị trường năng lượng toàn cầu vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

Đối với thị trường trong nước, MBS cho rằng tâm lý nhà đầu tư vẫn còn “bận tâm” đến sóng gió Trung Đông. Dù đã có chuỗi hồi phục 4 tuần liên tiếp, VN-Index (đang giao dịch trên vùng 1.800 điểm) vẫn thấp hơn so với thời điểm diễn ra cuộc xung đột này lần lượt -3,4%.

3 "lực cản" khiến dòng tiền lớn chưa thực sự nhập cuộc﻿

Ngoài phiên 8/4/2026 khi FTSE Russell xác nhận Việt Nam vượt qua kỳ review, thị trường tăng mạnh cả về điểm số và thanh khoản, nhịp tăng hơn +100 điểm sau đó (từ 1.740 điểm đến gần 1.850 điểm) dường như không có sự tham gia của dòng tiền lớn .

Theo MBS, dù thị trường trong nước vẫn đang “thuận theo dòng chảy” của chứng khoán thế giới, tuy vậy một số lực cản khiến dòng tiền lớn vẫn chưa nhập cuộc như:

1) Áp lực bán ròng từ khối ngoại vẫn diễn ra khá mạnh, 4 tuần tăng liên tiếp của thị trường cũng chính là chuỗi bán ròng 4 tuần liên tiếp của khối ngoại (-11.000 tỷ đồng),

2) Độ rộng thị trường cho thấy danh mục của nhà đầu tư đã bị “bỏ lại phía sau” so với mức tăng của chỉ số. Thống kê cũng cho thấy, việc chỉ số Vn-Index vượt ngưỡng 1.800 điểm, tiệm cận vùng 1.850 điểm nhưng chỉ có 1/3 số cổ phiếu có giá cao hơn bình quân 200 ngày.

3) Do biên lợi nhuận chỉ tập trung ở 1 vài nhóm cổ phiếu đơn lẻ, đã khiến thanh khoản toàn thị trường trong chuỗi tăng 4 tuần liên tiếp chỉ đạt 26.800 tỷ đồng, thấp hơn so với bình quân 3 tuần giảm trước đó (37.500 tỷ đồng) và cũng thấp hơn so với tuần giảm cuối cùng trước khi tạo đáy cuối tháng 3 (28.600 tỷ đồng).

Dòng tiền khả năng sẽ dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ

Trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường vẫn ở vùng thấp kể từ đầu năm và dòng tiền hiện khá tập trung ở nhóm Vingroup. Với mức tập trung vốn đang ở mức cao nhất kể từ cuối năm ngoái và (VIC, VHM) đang ở vùng đỉnh cũ, khả năng rung lắc ở tuần tới có xác suất xảy ra cao.

Do vậy, MBS dự phóng kịch bản tích cực là các trụ này lùi lại hoặc dao động tích luy, dòng tiền xoay vòng sang nhóm cổ phiếu lớn khác, ví dụ như nhóm cổ phiếu: Bán lẻ, Thực phẩm, Hàng không, BĐS KCN, Viettel, Xây dựng & VLDXD,…

Mặt khác, trong tuần qua, mức tăng chủ yếu tập trung ở nhóm Bluechips, VN30 nên trong kịch bản thị trường có rung lắc hoặc nhịp điều chỉnh, dòng tiền khả năng sẽ dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, đặc biệt là nhóm Midcap.

Nhóm phân tích MBS dự báo rằng việc thanh khoản không tăng hoặc độ rộng thị trường cho thấy mức tăng ở cổ phiếu không theo kịch mức tăng ở chỉ số có thể là hạn chế đối với triển vọng phục hồi của thị trường. Bên cạnh đó, phía trước là vùng đỉnh cũ (1.860 – 1.900 điểm), đòi hỏi có sự đồng thuận giữa các Bluechips kèm thanh khoản cao.

Do vậy, một nhịp rung lắc hoặc điều chỉnh nhẹ có thể xảy ra trong tuần này để dòng tiền dịch chuyển sang các nhóm cổ phiếu trụ khác, tạo đà cho quá trình vượt đỉnh ở chỉ số. "Trong kịch bản điều chỉnh (nếu có), vùng hỗ trợ cho thị trường ở khu vực 1.770 – 1.780 điểm, thanh khoản thấp hoặc giảm trong trường hợp này là tín hiệu tích cực để giải ngân hoặc cơ cấu danh mục", báo cáo chỉ rõ.

Về chiến lược, nhà đầu tư nên ưu tiên mua hoặc cơ cấu danh mục trong các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.770 -1.780 điểm, tránh đua giá ở những phiên tăng mạnh (đặc biệt khi Vn-Index vượt vùng 1.840 điểm). Tập trung ở nhóm Midcap hoặc các nhóm cổ phiếu đang thu hút được dòng tiền như: Vingorup, Bán lẻ, Thực phẩm, Hàng không, BĐS KCN, Viettel, Xây dựng & VLDXD,…