Loạt cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo

Theo Duy Quang | 20-04-2026 - 11:39 AM | Thị trường chứng khoán

Cổ phiếu VNE của Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam, cổ phiếu DTA của Công ty CP Đệ Tam, cổ phiếu VMD của Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex, cổ phiếu SBV của Công ty CP Siam Brothers Việt Nam bị HoSE quyết định đưa vào diện cảnh báo từ ngày 24/4.

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) quyết định đưa nhiều cổ phiếu vào diện cảnh báo từ ngày 24/4, chủ yếu do vi phạm liên quan đến chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 hay báo cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ.

Cụ thể, cổ phiếu Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam (mã chứng khoán: VNE) bị đưa vào diện cảnh báo do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Cổ phiếu VNE bị đưa vào diện cảnh báo do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Ảnh: VNE.

Cổ phiếu Công ty CP Đệ Tam (mã chứng khoán: DTA) bị cảnh báo do báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 nhận ý kiến ngoại trừ từ đơn vị kiểm toán.

Trong khi đó, cổ phiếu Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex (mã chứng khoán: VMD) bị đưa vào 2 diện cảnh báo do báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán có ý kiến ngoại trừ và vi phạm công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm. Cổ phiếu VMD tiếp tục bị giữ nguyên diện hạn chế giao dịch theo quyết định ngày 16/10/2025 của HoSE do chưa khắc phục vi phạm công bố thông tin.

Riêng cổ phiếu Công ty CP Siam Brothers Việt Nam (mã chứng khoán: SBV) bị đưa vào diện kiểm soát từ ngày 24/4 do lỗ sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán trong 2 năm gần nhất (2024 - 2025).

Theo Duy Quang

Tiền Phong

