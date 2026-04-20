Cực sốc: Doanh nghiệp bất động sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng kế hoạch lợi nhuận lên 60.000 tỷ đồng

CTCP Vinhomes (mã: VHM) vừa CBTT về việc điều chỉnh tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Cụ thể, Vinhomes đã thống nhất kế hoạch doanh thu đạt 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 60.000 tỷ đồng. Các chỉ tiêu trên đã được điều chỉnh tăng thêm lần lượt 35.000 tỷ đồng doanh thu và 10.000 tỷ đồng LNST so với kế hoạch công bố trước đó. Con số 60.000 tỷ là mức lợi nhuận chưa từng có doanh nghiệp nào trên sàn đạt được.

Nếu so với kết quả thực hiện năm 2025, kế hoạch mới của Vinhomes tương ứng mức tăng trưởng 86% về doanh thu và 38% về lợi nhuận sau thuế.

Kế hoạch kinh doanh 2026 sau điều chỉnh của Vinhomes

Năm 2025 trước đó, Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 153.271 tỷ đồng. Trong đó, đóng góp chủ yếu đến từ doanh thu hoạt động chuyển nhượng bất động sản với giá trị đạt 108.597 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 đạt 43.335 tỷ đồng, tăng 23,6% so với năm 2024 và hoàn thành kế hoạch được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Về phương án phân phối lợi nhuận, Vinhomes dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 60%/VĐL tương ứng 6.000 đồng/cp. Số tiền dự chi gần 25.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Vinhomes sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%, tương ứng phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phiếu mới qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 80.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2026.

Ngoài ra, HĐQT Vinhomes cũng trình cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh liên quan đến năng lượng và logistics, cụ thể là sản xuất điện, truyền tải và phân phối điện; vận tải hàng hoá và hành khách bằng đướng sắt.

Trước đó, Vinpearl – doanh nghiệp cũng trong hệ sinh thái Vingroup có động thái tương tự khi điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh 2026.

Vinpearl đã điều chỉnh mạnh kế hoạch lợi nhuận từ 1.500 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng, gấp đôi mục tiêu ban đầu và cao gấp 2,7 lần kết quả thực hiện năm 2025. Theo doanh nghiệp, việc điều chỉnh căn cứ trên kết quả hoạt động kinh doanh thực tế trong Quý 1/2026 và các chuyển biển tích cực từ công tác quản trị phương án tài chính.