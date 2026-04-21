Tỷ phú Trần Đình Long tiết lộ lợi nhuận quý 1/2026 tăng 170%: Khi biết có 300.000 cổ đông, tôi choáng luôn

Ngày 21/4/2026, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán HPG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cổ phiếu HPG là một trong các mã cổ phiếu bluechip thuộc rổ VN30, thu hút sự quan tâm rất lớn từ các cổ đông, nhà đầu tư trên thị trường.

Với hơn gần 300.000 cổ đông, các nhà đầu tư trong và ngoài nước gọi HPG là cổ phiếu “quốc dân”.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Đình Long – Chủ tịch HĐT Hòa Phát nói: “Khi được báo cáo có 300.000 cổ đông, lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, tôi choáng luôn. Tất nhiên là đó là áp lực với mọi người, nhưng cũng rất tự hào khi có sự tin tưởng, tín nhiệm của các nhà đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam”.

Ông Long cũng chia sẻ trong quý 1/2026, doanh thu của Hòa Phát đạt hơn 53.500 tỷ doanh thu - tăng 40% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hơn 9.056 tỷ đồng - tăng 170%.

﻿KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN TĂNG TRƯỞNG 42%

Năm 2025, Hòa Phát đạt 158.332 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 15.515 tỷ đồng, tăng lần lượt 13% và 29% so với năm 2024. Dù doanh thu chỉ đạt 93% kế hoạch nhưng lợi nhuận đạt 103%.

Năm 2026, công ty đặt kế hoạch doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ, tăng lần lượt 35% và 42% so với năm trước.

Cơ sở cho kế hoạch doanh thu là lĩnh vực thép – thường chiếm trên 90% doanh thu và trên 80% lợi nhuận của toàn tập đoàn – đạt được cột mốc mới, khi dự án Dung Quất 2 đã hoàn thành và có sản phẩm từ tháng 9/2025.

Đây là dự án quy mô 6 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC), thép chất lượng cao/năm, tổng vốn đầu tư 85.000 tỷ đồng, nâng tổng năng lực sản xuất thép thô của Hòa Phát lên 16 triệu tấn/năm từ cuối năm 2026, tương đương top 30 thế giới.

Cũng trong lĩnh vực thép, Tập đoàn khởi động 3 dự án tại tỉnh Đắk Lắk với tổng vốn 120.000 tỷ đồng, trong đó trọng tâm là Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Phú Yên, quy mô 6 triệu tấn/năm. Khi dự án hoàn thành, công suất sản xuất thép của Hòa Phát đạt 22 triệu tấn/năm.

Với đóng góp từ dự án Dung Quất 2, năm 2025, sản lượng bán hàng thép toàn Tập đoàn lần đầu tiên vượt 10 triệu tấn, tăng 25% so với năm trước. Riêng thép cuộn cán nóng (HRC) hơn 5 triệu tấn - tăng trưởng trên 70%, cao nhất từ trước đến nay.

Song song với dự án Dung Quất 2, dự án Nhà máy sản xuất ống thép Hòa Phát Long An cũng được đưa vào hoạt động trong năm 2025. Nhà máy có quy mô 14,5ha, công suất 400.000 tấn/năm với tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng.

TRẢ CỔ TỨC TIỀN MẶT 5%, CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU 10%﻿

Hòa Phát trình kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10%, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 84.430 tỷ đồng. Công ty trình kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%.

HĐQT đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2026 với tỷ lệ 15%.