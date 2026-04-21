Cổ đông e ngại sự xuất hiện của VinMetal, tỷ phú Trần Đình Long: Ai ra thị trường cũng được, nhưng cạnh tranh với Hòa Phát không dễ đâu

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2026, trả lời câu hỏi về phản ứng của Hòa Phát trước việc thị trường thép có thêm các đối thủ cạnh tranh mới với những công suất mới, đặc biệt là sự góp mặt của VinMetal, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát - ông Trần Đình Long đã có những chia sẻ thẳng thắn về quan điểm thị trường cũng như cách doanh nghiệp này đối diện với áp lực cạnh tranh.

Ngành thép là sân chơi tự do, cạnh tranh là tất yếu

Trước sự quan tâm về sức ép khi có thêm các tập đoàn mới tham gia vào thị trường, ông Trần Đình Long khẳng định quan điểm: ngành sản xuất thép là một ngành kinh doanh tự do, bất kỳ ai cũng có thể tham gia.

Ông Long chia sẻ thêm rằng việc thị trường liên tục xuất hiện những tên tuổi mới là điều tất yếu. Cụ thể, năm ngoái ông cũng từng nhận được những câu hỏi tương tự về các đối thủ khác, năm nay là câu chuyện của VinMetal và sang năm hoàn toàn có thể tiếp tục xuất hiện thêm các thương hiệu mới khác nữa bước ra thị trường.

Đứng trước bối cảnh đó, thông điệp của Chủ tịch Hòa Phát là: Tập đoàn sẵn sàng chấp nhận cạnh tranh, không coi đó là vấn đề, không quá lo lắng nhưng cũng tuyệt đối không chủ quan.

Biến áp lực cạnh tranh thành động lực "cải tổ" nội bộ

Thay vì e ngại sự chia phần thị phần, ông Trần Đình Long lại nhìn nhận sự xuất hiện của các đối thủ mạnh một cách tích cực. Ông cho biết, nhiều khi chính sự xuất hiện của những người cạnh tranh lại mang đến tác động tốt, tạo ra động lực lớn cho đội ngũ nhân sự.

Sự cạnh tranh này sẽ hối thúc các cán bộ nhân viên và ban lãnh đạo cấp dưới của Tập đoàn không được phép lơ là, từ đó tất cả các bộ phận trong toàn Tập đoàn Hòa Phát phải tự chấn chỉnh lại tổ chức, chú trọng đầu tư theo chiều sâu và nghiêm túc xem xét lại các hoạt động của mình. Nhờ có áp lực, bộ máy mới có động lực để liên tục hoàn thiện và phát triển.

Khép lại phần chia sẻ, Chủ tịch Trần Đình Long khẳng định: Ai ra thị trường cũng được, nhưng tôi phải nói lại một lần nữa là cạnh tranh với Hòa Phát không phải dễ đâu.