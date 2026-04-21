Tỷ phú Trần Đình Long: Cổ đông cứ yên tâm

Ngày 21/4/2026, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán HPG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Thông tin tại Đại hội, ban lãnh đạo Hòa Phát cho biết dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh đang khởi động và dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Hòa Phát đang tích cực chào hàng. Ông Trần Đình Long cho biết, tầm này tuần trước ông đang ở nhà máy ray, toàn bộ nhân viên phấn đấu quý 2/2027 sẽ ra sản phẩm ray đầu tiên.

“Chính sách của Hòa Phát là làm sản phẩm đa dạng. Tại nhà máy ray, thép ray có công suất 200.000 tấn nhưng còn 500.000 tấn là thép hình, thép góc, sản phẩm rất truyền thống xưa nay. Mọi người yên tâm, không bán được ray thì vẫn còn thép đó” – Ông Long khẳng định.

Ông Long cũng chia sẻ thêm, ở Hòa Phát, hàng chục năm nay vẫn nói F1, F2 yên tâm là thế hệ kế thừa. "Tôi giờ không làm nhiều, toàn anh em ở dưới làm. Chúng tôi đã xây dựng được lứa tiếp thu và phát triển lãnh đạo Hòa Phát trong vài chục năm, các bạn cứ yên tâm." - Ông Long cho biết

Nói về kết quả kinh doanh, ông Long cho biết, giá thành sản xuất phụ thuộc rất nhiều vào than và quặng. Đến chu kỳ này, quý 1 có kết quả tốt, đến quý 2, quý 3 kết quả còn có thể tốt hơn vì đến chu kỳ than và quặng – nguyên liệu đầu vào - có giá rất thuận lợi.﻿