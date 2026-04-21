Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú Trần Đình Long: Cổ đông cứ yên tâm

Ngọc Điệp | 21-04-2026 - 09:36 AM | Doanh nghiệp

"Tôi giờ không làm nhiều, toàn anh em ở dưới làm. Chúng tôi đã xây dựng được lứa tiếp thu và phát triển lãnh đạo Hòa Phát trong vài chục năm, các bạn cứ yên tâm." - Ông Long cho biết

Ngày 21/4/2026, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán HPG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Thông tin tại Đại hội, ban lãnh đạo Hòa Phát cho biết dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh đang khởi động và dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Hòa Phát đang tích cực chào hàng. Ông Trần Đình Long cho biết, tầm này tuần trước ông đang ở nhà máy ray, toàn bộ nhân viên phấn đấu quý 2/2027 sẽ ra sản phẩm ray đầu tiên.

“Chính sách của Hòa Phát là làm sản phẩm đa dạng. Tại nhà máy ray, thép ray có công suất 200.000 tấn nhưng còn 500.000 tấn là thép hình, thép góc, sản phẩm rất truyền thống xưa nay. Mọi người yên tâm, không bán được ray thì vẫn còn thép đó” – Ông Long khẳng định.

Ông Long cũng chia sẻ thêm, ở Hòa Phát, hàng chục năm nay vẫn nói F1, F2 yên tâm là thế hệ kế thừa. "Tôi giờ không làm nhiều, toàn anh em ở dưới làm. Chúng tôi đã xây dựng được lứa tiếp thu và phát triển lãnh đạo Hòa Phát trong vài chục năm, các bạn cứ yên tâm." - Ông Long cho biết

Nói về kết quả kinh doanh, ông Long cho biết, giá thành sản xuất phụ thuộc rất nhiều vào than và quặng. Đến chu kỳ này, quý 1 có kết quả tốt, đến quý 2, quý 3 kết quả còn có thể tốt hơn vì đến chu kỳ than và quặng – nguyên liệu đầu vào - có giá rất thuận lợi.﻿

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bán 26 đơn hàng sang Triều Tiên, công ty mẹ của Sabeco phải nộp phạt 860.000 USD cho Mỹ

Một tập đoàn Nhà nước trả cho nhân sự trung bình 53 triệu đồng/tháng

Cổ đông kêu cầm HPG “Hòa nhiều hơn Phát”, Chủ tịch Trần Đình Long: Ngày nào tôi còn ngồi ở vị trí này, không bao giờ tôi khuyên cổ đông mua cổ phiếu Hòa Phát

09:30 , 21/04/2026
Tỷ phú Trần Đình Long tiết lộ lợi nhuận quý 1/2026 tăng 170%: Khi biết có 300.000 cổ đông, tôi choáng luôn

08:55 , 21/04/2026
CEO BlueSaigon tiết lộ cách giải quyết khi bị chủ nợ đến tận nhà gây sức ép

08:30 , 21/04/2026
Chủ tịch Cao su Sao Vàng thông tin nóng về dự án 231 Nguyễn Trãi, tổng vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng

08:26 , 21/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên