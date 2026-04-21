Panasonic Vietnam: Khi phát triển bền vững không phải đích đến mà là hành trình

Gần đây, báo cáo của Liên Hợp Quốc đã nhấn mạnh, "Phát triển bền vững không phải đích đến, mà là hành trình liên tục đổi mới, thích ứng và cam kết vì cuộc sống xứng đáng hơn cho mỗi con người".

Hành trình phát triển bền vững được dẫn lối từ Triết lý kinh doanh

Câu chuyện từ Panasonic là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn phát triển bền vững không phải đích đến, mà là một hành trình thực hiện triết lý kinh doanh của doanh nghiệp. "Đóng góp cho xã hội" được coi là sứ mệnh, là lý do tồn tại của doanh nghiệp, được nhà sáng lập, ông Konosuke Matsushita tuyên bố ngay từ giai đoạn đặt nền móng cho doanh nghiệp hơn trăm tuổi này. Từ đó, câu nói này trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Panasonic trên toàn cầu đến ngày nay.

Ông Taka Fujino, Tổng giám đốc Panasonic Việt Nam chia sẻ: "Panasonic là một công ty sản xuất với mong muốn mang lại cuộc sống tiện nghi, chất lượng cho mọi người, đồng nghĩa với việc chúng tôi phải sử dụng tài nguyên thiên nhiên và tạo ra các sản phẩm có vòng đời nhất định. Vì vậy, các hoạt động trách nhiệm xã hội tập đoàn chính là cách chúng tôi thể hiện sự trân trọng, lòng biết ơn đối với những nguồn lực đã sử dụng, đồng thời thể hiện những nỗ lực hết sức mình để góp phần bảo vệ môi trường, gìn giữ hành tinh vì phát triển bền vững."

Có thể nói, với ý thức rất rõ về "trách nhiệm công dân" doanh nghiệp, Panasonic đã thể hiện vai trò tiên phong trong hành trình phát triển bền vững, trước cả khi phát triển bền vững trở thành "từ khóa" toàn cầu như ngày nay.

Bền bỉ đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam

Tại Việt Nam, Panasonic coi việc phát triển sản xuất và kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và sự tiện nghi cho người dân là một phần quan trọng trong sứ mệnh của mình. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ: phát triển bền vững không thể thiếu đi trụ cột thứ hai là các hoạt động CSR về bảo vệ môi trường, hỗ trợ giáo dục.

Panasonic đã trồng thành công hơn 1,3 triệu cây xanh trên khắp Việt Nam với các chương trình trồng cây trong suốt hơn 10 năm

Bền bỉ trong nhiều năm, Panasonic đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong lĩnh vực môi trường như trồng cây, trao tặng đèn năng lượng mặt trời, tổ chức lớp học sinh thái, chương trình đổi pin cũ lấy pin sinh thái… Trong lĩnh vực giáo dục, nhiều sáng kiến tiêu biểu như Panasonic Risupia Việt Nam – trung tâm khoa học công nghệ dành cho học sinh với hơn 10 năm hoạt động và 800.000 lượt khách trải nghiệm; chương trình "Panasonic vì Trường học Bền vững", tiếp nối thành công của Risupia, cho tới nay đã mang lại cơ hội trải nghiệm STEM cho hơn 100.000 học sinh trên toàn quốc; chương trình học bổng Panasonic triển khai từ năm 2004, đã trao hơn 300 suất học bổng và nhiều khóa đào tạo kỹ năng, hỗ trợ sinh viên xây dựng hành trang vững chắc cho tương lai và phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.

Sáng kiến "Panasonic vì trường học bền vững" mang trải nghiệm STEM sinh động, trực quan đến gần hơn với học sinh trên khắp Việt Nam

Hành trình chung tay cùng cộng đồng lan tỏa tác động bền vững

Điểm đặc biệt nằm ở chỗ, mặc dù luôn đề cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, thương hiệu Nhật Bản cho ràng rõ rằng nỗ lực của một doanh nghiệp riêng lẻ khó có thể tạo ra tác động đủ lớn. Vì vậy, hành trình phát triển bền vững của Panasonic trong suốt những năm qua luôn có sự tham gia tích cực của nhiều bên liên quan. Tiêu biểu, chương trình trồng cây "Panasonic vì một Việt Nam Xanh" có sự tham gia tình nguyện của hàng trăm nhân viên từ 7 công ty thuộc Nhóm các công ty Panasonic Việt Nam trên toàn quốc suốt hơn 10 năm qua. Từ năm 2022, sáng kiến "Sống Khỏe – Góp Xanh" tiếp tục mở rộng tác động, và đến năm 2025 đã xác lập kỷ lục trồng thành công 1 triệu cây xanh trong thời gian ngắn nhất – chỉ trong ba năm, nhờ sự đồng hành tích cực của nhiều đối tác và khách hàng.

Các chương trình trách nhiệm xã hội của Panasonic luôn có sự đồng hành tích cực của nhiều bên liên quan: chính phủ, chính quyền địa phương, nhân viên, khách hàng….

Trong những năm gần đây, sự đồng hành và tham gia tích cực của thế hệ Gen Z đã mang đến sự nhiệt huyết và tinh thần trẻ trung cho các hoạt động trách nhiệm xã hội của Panasonic. Từ những chuyến trồng cây thực địa tới rừng phòng hộ ven biển cho đến việc trực tiếp trao tặng những chiếc đèn năng lượng mặt trời tới các hộ dân vùng biên giới, hay đề xuất các sáng kiến kinh tế tuần hoàn, những người trẻ đã được trao quyền để kiến tạo và lan tỏa những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Thế hệ trẻ Gen Z được trao quyền để cùng Panasonic tạo ra những tác động bền vững

Cách tiếp cận này cũng hoàn toàn phù hợp với xu hướng trên toàn cầu hiện nay, khi các doanh nghiệp tiên phong đang nhận được kỳ vọng ngày càng lớn từ xã hội và sự ủng hộ của thế hệ tương lai. Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2024 đã chỉ ra, những sáng kiến bền vững thành công nhất thế giới đều được triển khai bởi hệ sinh thái hợp tác "công - tư - cộng đồng". Và theo khảo sát từ Deloitte, có tới 63% Gen Z và Millennials tin rằng các doanh nghiệp sẽ đóng vai trò tích cực trong việc giải quyết các vấn đề xã hội phức tạp, sẵn sàng chung tay cùng họ.

Hành trình bền bỉ của Panasonic là lời khẳng định mạnh mẽ về tầm nhìn dài hạn của một thương hiệu luôn đặt trách nhiệm xã hội làm kim chỉ nam. Với vai trò tiên phong, Panasonic sẽ tiếp tục trao quyền và đồng hành cùng cộng đồng, biến những sáng kiến bền vững thành hành động thực tế, nhằm kiến tạo những tác động tích cực và lâu bền cho xã hội.