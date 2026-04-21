CEO BlueSaigon tiết lộ cách giải quyết khi bị chủ nợ đến tận nhà gây sức ép

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, doanh nhân Tôn Nữ Xuân Quyên, nhà sáng lập và CEO của BLUESAIGON - thương hiệu bút ký cao cấp đã đăng tải một bài viết chia sẻ về quãng thời gian khởi nghiệp lần thứ hai trong lĩnh vực F&B cách đây 12 năm.

Bà Quyên cho biết đã tiên phong đưa mô hình “cơm kẹp” từ Hà Nội vào TP.HCM. Sản phẩm nhanh chóng tiếp cận được hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên, sau 7–8 năm vận hành, toàn bộ thành quả gần như “đổ sông đổ bể”.



Nguyên nhân chính đến từ chiến lược đầu tư thiếu thận trọng ngay từ đầu, khi doanh nghiệp dồn nguồn lực lớn vào việc thuê mặt bằng tại các vị trí trung tâm và xây dựng chuỗi nhà hàng với chi phí mỗi điểm từ vài trăm triệu đến hơn một tỷ đồng.



“Kiếm tiền thì khó, nhưng mất tiền rất nhanh”, thời điểm đó, mỗi ngày bà phải nhận hàng chục cuộc gọi từ chủ nợ, thậm chí có người tìm đến tận nhà để gây sức ép. Dù vậy, bà khẳng định chưa từng né tránh hay cắt liên lạc.



Thay vào đó, nữ doanh nhân lựa chọn đối diện trực tiếp, chủ động thương lượng từng khoản nợ, thống nhất phương án trả dần phù hợp với khả năng. “Có thể không trả được 1 triệu đồng, nhưng vẫn cố gắng trả 100.000 đồng mỗi tháng. Quan trọng là giữ lời hứa”, bà chia sẻ.



Theo bà Quyên, mất gì thì mất, nhưng có một thứ không bao giờ được đánh mất, đó là chữ TÍN. Một tiêu chí khi nợ là không bao giờ được cúp máy chủ nợ. Các đối tác khác của bạn có thể chạy, nhưng bạn thì không được cúp máy. Đó là uy tín của mình.

“Người ta có thể quên bạn từng nợ họ bao nhiêu tiền, nhưng họ sẽ không bao giờ quên thái độ của bạn khi trả nợ. Một khi uy tín đã mất đi, thì bạn có muốn dùng tiền cũng không mua được”, bà nhấn mạnh.



Đến cuối năm 2018, toàn bộ các khoản nợ được tất toán. Bà Quyên sau đó chuyển nhượng lại công ty dù vẫn trong trạng thái âm vốn.

Từ đây, bà bắt đầu hành trình mới với BLUSAIGON, tập trung vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Đáng chú ý, từ khi thành lập đến nay, thương hiệu này không phát sinh nợ.



Từ trải nghiệm cá nhân, nữ CEO đưa ra lời khuyên cho cộng đồng khởi nghiệp: "Hãy dũng cảm đối mặt với vấn đề. Mình tin rằng thái độ chân thành và tử tế cũng sẽ nhận được sự tôn trọng của đối phương. Mong bạn sẽ luôn giữ được chữ TÍN trong mọi hoàn cảnh!﻿".

Bà Tôn Nữ Xuân Quyên từng xuất hiện trên Shark Tank Việt Nam mùa 4 để gọi vốn cho BLUSAIGON. ﻿Startup bắt đầu từ tháng 11/2020. Năm 2023, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Chủ tịch nước lựa chọn bút ngọc trai của BLUSAIGON làm quà tặng nguyên thủ quốc gia, chính khách.