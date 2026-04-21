AI hoặc đào thải: Chìa khóa sống còn giúp doanh nghiệp bứt phá doanh thu 2026

"Nỗi đau" chi phí và bài toán lợi nhuận bền vững

Trong bối cảnh chi phí quảng cáo ngày càng đắt đỏ, việc chỉ tập trung vào thu hút khách hàng mới đang trở thành gánh nặng tài chính. Nút thắt lớn nhất hiện nay nằm ở việc dữ liệu khách hàng bị phân mảnh trên nhiều nền tảng: Facebook, Zalo, TikTok, Website, Hotline... Điều này khiến doanh nghiệp khó triển khai chăm sóc khách hàng đa kênh một cách toàn diện, dẫn đến việc đánh mất khách hàng "âm thầm" dù ngân sách Marketing vẫn tăng trưởng hàng năm.

Theo ông Thắng Lê - CEO IDO - Đơn vị cung cấp giải pháp Biglead Social AI CRM, doanh nghiệp khó có thể đạt được lợi nhuận thực tế ngay từ đơn hàng đầu tiên nếu chỉ thuần túy dựa vào quảng cáo. Để đạt được sự tăng trưởng bền vững, doanh nghiệp bắt buộc phải tối ưu hóa giá trị vòng đời khách hàng (CLV). Việc cá nhân hóa trải nghiệm dựa trên thấu hiểu dữ liệu chính là chìa khóa để giữ chân khách hàng, biến người dùng vãng lai thành khách hàng trung thành, từ đó tối ưu hóa doanh thu trên mỗi điểm chạm.

Ông Thắng Lê cho rằng việc cá nhân hóa trải nghiệm dựa trên thấu hiểu dữ liệu sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng được tập khách hàng trung thành

Theo báo cáo từ Deloitte Access Economics, 65% doanh nghiệp Việt Nam đã sử dụng công cụ nhắn tin tự động tích hợp AI để giao tiếp với khách hàng, vượt xa các thị trường lân cận như Indonesia (58%), Malaysia (52%) hay Thái Lan (50%). Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ này không chỉ được ghi nhận từ khối doanh nghiệp lớn. Khảo sát cho thấy 93% doanh nghiệp SME khẳng định đã áp dụng công nghệ AI vào quy trình vận hành. Trong đó, 66% sử dụng AI để giao tiếp trực tiếp với khách hàng, 63% dùng để tiếp cận khách hàng mới và 56% để thấu hiểu nhu cầu người dùng.

Ở chiều ngược lại, người tiêu dùng Việt Nam cũng đang thiết lập những tiêu chuẩn mới. Đại diện Meta nhận định rằng có đến 15% người tiêu dùng Việt Nam sử dụng AI để tìm kiếm ý tưởng mua sắm, đạt tỷ lệ cao nhất trong các thị trường được khảo sát. Điều này cho thấy AI đã len lỏi vào từng nhịp sống của thị trường, buộc doanh nghiệp phải thay đổi nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

Thực tế chứng minh, việc ứng dụng AI mang lại những giá trị kinh tế sát sườn. Các nhà quảng cáo tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đạt được lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) trung bình là 3,47 USD trên mỗi 1 USD chi tiêu, tăng 15% so với giai đoạn trước khi ứng dụng sâu AI. Ngoài ra, việc tự động hóa có thể giúp doanh nghiệp giảm tới 30% chi phí vận hành dịch vụ khách hàng.

Cơ hội nào cho các giải pháp "Make in Vietnam"?

Thị trường AI tại Việt Nam đang ở giai đoạn thanh lọc khắc nghiệt. Khảo sát thực tế chỉ ra 3 rào cản lớn nhất của doanh nghiệp gồm bảo mật dữ liệu (69%), chi phí (37%), 32% thiếu hụt nhân lực vận hành. Việc ứng dụng công nghệ không còn là lựa chọn "thêm thắt" mà là yếu tố sống còn để doanh nghiệp bứt phá doanh thu từ vòng đời khách hàng.

Thay vì lệ thuộc vào các hệ thống CRM quốc tế đắt đỏ và phức tạp, các giải pháp "Make in Vietnam" đang nổi lên như một cứu cánh. Những nền tảng này được thiết kế tinh gọn, tập trung giúp các doanh nghiệp SME dù hạn hẹp về ngân sách và nhân sự vẫn có thể xây dựng được một bộ máy chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, tự động hóa để giữ chân khách hàng cũ và tối ưu lợi nhuận bền vững.

IDO cung cấp giải pháp Biglead Social AI CRM đã giải quyết hiệu quả tình trạng dữ liệu bị phân mảnh, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành

Sự chuyển dịch này được minh chứng qua các giải pháp uy tín như Biglead Social AI CRM vừa lọt Top 3 tại Techfest Việt Nam. Đây là giải thưởng quốc gia được bảo trợ bởi Bộ Khoa học & Công nghệ nhằm ghi nhận những giải pháp uy tín, đóng vai trò trụ cột trong chiến lược kinh tế số của Chính phủ. Việc được vinh danh tại một sân chơi khắt khe như Techfest cho thấy sự công nhận về tính thực tiễn của Biglead trong việc giải quyết bài toán dữ liệu phân mảnh và tối ưu vận hành cho doanh nghiệp Việt. Ông Thắng Lê nhận định: "Trong kỷ nguyên số, doanh nghiệp không thua vì thiếu quảng cáo, mà thua vì không thể quản trị dữ liệu để giữ chân khách hàng. Khi AI được ứng dụng để giải quyết đúng "nỗi đau" thực tế về vận hành, đó chính là lúc doanh nghiệp tạo ra sự đột phá bền vững."

Sự cộng hưởng giữa quản trị đa kênh và trí tuệ AI thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Để hóa giải bài toán dữ liệu rời rạc, Biglead Social AI CRM tạo thành một quy trình khép kín từ tiếp cận đến giữ chân khách hàng. Giải pháp Biglead Social AI CRM đóng vai trò là một phễu trung tâm, tự động gom toàn bộ tương tác khách hàng từ Facebook, Zalo, WhatsApp, Instagram, TikTok... về một nền tảng duy nhất. Quá trình này giúp doanh nghiệp thiết lập kịch bản chăm sóc khách hàng đa kênh tự động theo hành trình khách hàng từ trước - trong - sau mua trở nên nhất quán và tức thì. Đồng thời, việc ứng dụng mô hình RFM để phân loại khách hàng dựa trên hành vi và giá trị, giúp doanh nghiệp đưa ra các chương trình ưu đãi cá nhân hóa, thúc đẩy tỷ lệ quay lại cao.

Đi kèm theo giải pháp là trợ lý Bigbot AI (như sale admin) ứng dụng công nghệ NLP, LLM và kỹ thuật RAG cho phép AI truy xuất, trả lời dựa trên kho dữ liệu riêng của doanh nghiệp, đảm bảo tính chính xác và tin cậy. Từ quá trình phân loại thông minh các hạng mục Hỏi đáp, Flow Bot theo kịch bản quy trình, Streaming Bot cập nhật dữ liệu thời gian thực - đều giúp doanh nghiệp nhanh chóng cập nhật thông tin biến động.

"Trợ lý" Chatbot AI có khả năng triển khai giúp doanh nghiệp đưa AI vào vận hành ngay lập tức mà không cần đội ngũ kỹ thuật phức tạp

Đối với các doanh nghiệp SME, việc ứng dụng giải pháp giúp tối ưu hóa chi phí vận hành. AI có khả năng xử lý lượng lớn dữ liệu và phản hồi khách hàng 24/7, giúp giảm áp lực cho đội ngũ nhân sự và tránh tình trạng mất khách do phản hồi chậm. Tính ứng dụng cao, linh hoạt với nhu cầu thực tế là yếu tố giúp SME không cần số hóa toàn bộ ngay từ đầu mà có thể triển khai từng bước, từ quản lý dữ liệu cơ bản đến các chức năng nâng cao theo quy mô, phù hợp với năng lực triển khai của doanh nghiệp.

Việc ứng dụng AI đã trở thành bài toán kinh tế sòng phẳng. Tại Việt Nam, kinh tế AI được dự báo có thể mang lại từ 150 - 250 tỷ USD đến năm 2045. Những doanh nghiệp sớm biết tận dụng sức mạnh từ các nền tảng như Biglead Social AI CRM sẽ nắm lợi thế tối ưu chi phí vận hành và bứt phá doanh thu từ vòng đời khách hàng. Doanh nghiệp cần thay đổi tư duy: Không chỉ dùng AI để giải quyết các sự vụ trước mắt, mà phải coi đó là nền tảng cốt lõi để xây dựng hệ thống quản trị dữ liệu bền vững. Như ông Thắng Lê đã nhấn mạnh: "Trong kỷ nguyên số, dữ liệu chính là tài sản, Biglead Social CRM chính là cái kho đựng tài sản, và AI là chìa khóa vạn năng để khai thác tối đa giá trị của khối tài sản đó."