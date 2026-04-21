Cổ đông kêu cầm HPG “Hòa nhiều hơn Phát”, Chủ tịch Trần Đình Long: Ngày nào tôi còn ngồi ở vị trí này, không bao giờ tôi khuyên cổ đông mua cổ phiếu Hòa Phát
Trước ý kiến của cổ đông về việc cầm cổ phiếu HPG gần đây “Hòa nhiều hơn Phát”, ông Long nói: sự biến động của giá cả cổ phiếu là phụ thuộc thị trường.
Sáng 21/4, Tập đoàn Hoà Phát tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.
Trước ý kiến của cổ đông về việc cầm cổ phiếu HPG gần đây “Hòa nhiều hơn Phát”, ông Long nói: sự biến động của giá cả cổ phiếu là phụ thuộc thị trường. Tôi và các anh em không bao giờ khuyên mua cổ đông nên mua hay bán. Tôi tuyên bố chính thức: Ngày nào tôi còn ngồi ở vị trí này, không bao giờ tôi khuyên cổ đông mua cổ phiếu Hòa Phát.
Trên thị trường chứng khoán, sáng 21/4, cổ phiếu HPG tăng 2,28% lên 29.100 đồng/cp, sau khoảng nhiều tháng giao dịch quanh vùng giá 26.000-28.000 đồng/cp.
