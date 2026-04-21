Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ đông kêu cầm HPG “Hòa nhiều hơn Phát”, Chủ tịch Trần Đình Long: Ngày nào tôi còn ngồi ở vị trí này, không bao giờ tôi khuyên cổ đông mua cổ phiếu Hòa Phát

Phụng Tiên | 21-04-2026 - 09:30 AM | Doanh nghiệp

Sáng 21/4, Tập đoàn Hoà Phát tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Trước ý kiến của cổ đông về việc cầm cổ phiếu HPG gần đây “Hòa nhiều hơn Phát”, ông Long nói: sự biến động của giá cả cổ phiếu là phụ thuộc thị trường. Tôi và các anh em không bao giờ khuyên mua cổ đông nên mua hay bán. Tôi tuyên bố chính thức: Ngày nào tôi còn ngồi ở vị trí này, không bao giờ tôi khuyên cổ đông mua cổ phiếu Hòa Phát.﻿

Trên thị trường chứng khoán, sáng 21/4, cổ phiếu HPG tăng 2,28% lên 29.100 đồng/cp, sau khoảng nhiều tháng giao dịch quanh vùng giá 26.000-28.000 đồng/cp.

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên