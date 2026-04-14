Con trai Chủ tịch Trần Đình Long gom thêm hàng chục triệu cổ phiếu HPG

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), ông Trần Vũ Minh vừa có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 12/3-9/4/2026, ông Trần Vũ Minh đã mua vào thành công gần 33,3 triệu cổ phiếu HPG trong tổng số 50 triệu đã đăng ký.

Phương thức giao dịch là khớp lệnh trên sàn; lý do không hoàn tất giao dịch là do diễn biến thị trường không phù hợp.

Sau giao dịch, ông Minh nâng sở hữu từ gần 176,4 triệu cổ phiếu HPG (2,298%) lên gần 206,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,732% vốn Hòa Phát.

Ông Trần Vũ Minh được biết đến là con trai ông Trần Đình Long- Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát và bà Vũ Thị Hiền. Theo báo cáo giao dịch cổ phiếu của ông Minh, hiện, Chủ tịch Trần Đình Long đang nắm giữ 1,98 tỷ cổ phiếu HPG (tỷ lệ 25,796%). Bà Vũ Thị Hiền cũng là cổ đông lớn của Tập đoàn Hòa Phát khi sở hữu 528 triệu cổ phiếu HPG (6,879%).

Đáng chú ý, ông Trần Vũ Minh hiện còn đang đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Đại Phong. Doanh nghiệp này đang nắm giữ hơn 3,6 triệu cổ phiếu HPG, tương ứng tỷ lệ 0,047%.

Trong một diễn biến khác, Tập đoàn Hòa Phát dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 21/4/2026 tại Hội trường lớn Grand Ballroom, tầng 1 - Khách sạn Melia Hà Nội, số 44B Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, TP.Hà Nội. Nội dung họp nhằm thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, Hòa Phát mang về doanh thu thuần hơn 156.116 tỷ đồng, tăng 12,4% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 15.515 tỷ đồng, tăng 29,1%.

Năm 2025, Hòa Phát lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 15.000 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 103,4% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Hòa Phát tăng 14,9% so với đầu năm, lên mức gần 257.922 tỷ đồng; tổng nợ phải trả gần 126.702 tỷ đồng, tăng 15,3%.



