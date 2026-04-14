Tuyên án cựu Giám đốc Công ty than Cọc Sáu

Ngày 13/4, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin (nay là Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV).

Quang cảnh phiên tòa.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Văn Thuấn (SN 1970, cựu Giám đốc Công ty than Cọc Sáu), Nghiêm Xuân Hoan (SN 1969, cựu Trưởng Phòng Vật tư), Lê Mạnh Thùy (SN 1970, cựu Phó Phòng Vật tư), Đỗ Thị Tuyết Mai (SN 1968, cựu thủ kho Phòng Vật tư);

Nguyễn Xuân Bách (SN 1984, cựu nhân viên Phòng Cơ điện vận tải), Lê Anh Cường (SN 1973, cựu Trưởng Phòng Cơ điện vận tải), Trần Ngọc Hưng (SN 1980, cựu Phó Phòng Kỹ thuật cơ điện vận tải);

Phạm Thị Luyên (SN 1984, cựu Phó Phòng Kế toán), Lê Thị Huệ (SN 1989, nhân viên Phòng kế toán), Trần Thị Hiền (SN 1974, cựu nhân viên Phòng Kế toán).

Đoàn Quốc Khánh (SN 1992, chủ sở hữu thực tế Công ty Cổ phần thiết bị và xây lắp công nghiệp, trú phường Thanh Xuân, TP Hà Nội), Phạm Thị Mai Tuyết (SN 1977, kế toán tự do được Khánh thuê).

HĐXX xác định, trong giai đoạn 2019–2022, các bị cáo đã thực hiện 9 hợp đồng mua sắm phụ tùng ô tô phục vụ sản xuất. Quá trình thực hiện, các bị cáo đã ký hợp đồng mua phụ tùng mang nhãn hiệu MAN, nhưng thực tế nhập hàng mang nhãn hiệu HOWO có giá thấp hơn.

Mặc dù biết rõ sự sai lệch về chủng loại, xuất xứ hàng hóa, các bị cáo vẫn thực hiện nghiệm thu, nhập kho và thanh toán theo hợp đồng đã ký, gây thiệt hại cho doanh nghiệp hơn 536 triệu đồng.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả với số tiền hơn 844 triệu đồng, vượt mức thiệt hại đã gây ra. Trong đó, Đoàn Quốc Khánh nộp 500 triệu đồng, Nguyễn Văn Thuấn nộp 200 triệu đồng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ quan trọng được HĐXX xem xét khi lượng hình.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của doanh nghiệp nhà nước, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý kinh tế trong lĩnh vực khai thác than. Tuy nhiên, do hậu quả không lớn, các bị cáo có nhân thân tốt, đã khắc phục toàn bộ thiệt hại nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội, cho hưởng án treo để cải tạo tại địa phương.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thuấn và Đoàn Quốc Khánh 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 đến 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.



