Những doanh nghiệp đầu tiên hé lộ kết quả kinh doanh quý 1/2026

Ở nhóm công ty chứng khoán, CTCP Chứng khoán MB (MBS) tiếp tục duy trì “truyền thống” công bố sớm với doanh thu hoạt động đạt 1.019 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ hai trụ cột là cho vay ký quỹ và môi giới. Lãi từ cho vay và phải thu mang về gần 440 tỷ đồng, tăng khoảng 60%, trong khi doanh thu môi giới đạt hơn 241 tỷ đồng, tăng tới 80%. Tuy nhiên, mảng tự doanh kém khả quan khi lợi nhuận giảm 38%, cùng với áp lực chi phí vốn tăng mạnh đã khiến lợi nhuận trước thuế chỉ đạt gần 368 tỷ đồng, tăng khoảng 8%.



Một số công ty chứng khoán khác cũng bắt đầu công bố ước tính ban đầu. Chứng khoán Vietcap (VCI) dự kiến đạt khoảng 400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý I, tăng 13% so với cùng kỳ. Trong khi đó, Chứng khoán TP.HCM (HSC, HCM) ghi nhận doanh thu 1.264 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 356 tỷ đồng, cùng tăng 26%, với động lực chính tiếp tục đến từ mảng cho vay margin.



Ở nhóm ngân hàng, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cho biết lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý I đạt khoảng 5.400 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ và tăng mạnh so với quý trước, hoàn thành khoảng 24% kế hoạch cả năm.



Trong lĩnh vực phân bón, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, DCM) ghi nhận một quý khởi đầu ấn tượng với doanh thu 5.370 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 837 tỷ đồng, lần lượt tăng 58% và 84% so với cùng kỳ, đồng thời là mức cao nhất trong nhiều năm gần đây.



Ba doanh nghiệp tiếp theo đã hé lộ kết quả kinh doanh quý 1 thuộc nhóm Gelex. Tập đoàn Gelex (GEX) ước đạt doanh thu hợp nhất 10.100 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 700 tỷ đồng, tăng lần lượt 20% và 10%.

Gelex Electric ghi nhận kết quả tích cực hơn với doanh thu hơn 7.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 750 tỷ đồng, lần lượt tăng 34% và 24%.



Tổng Công ty Viglacera (VGC) đạt doanh thu 3.280 tỷ đồng trong quý I, tăng 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 393 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ.



Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex, mã CK: VGT) dù doanh thu chỉ tăng nhẹ 2% lên 4.554 tỷ đồng nhưng lợi nhuận tăng 31%, đạt 355 tỷ đồng. Năm 2026, Vinatex đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 20.000 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất từ 1.200 - 1.500 tỷ đồng. Hết quý I/2026, Vinatex đã hoàn thành khoảng 23% kế hoạch doanh thu và 24% – 30% kế hoạch lợi nhuận (tùy theo kịch bản mục tiêu).

﻿BSR công bố số liệu quý 1/2026 với doanh thu ước đạt 41.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.347 tỷ đồng.

Chỉ số lợi nhuận này chính thức vượt kế hoạch lãi sau thuế của cả năm (2.162 tỷ đồng) chỉ sau 3 tháng vận hành. Biên lợi nhuận lọc dầu (crack spread) ghi nhận sự cải thiện lên mức 11 USD mỗi thùng, trong khi giá bán sản phẩm bám sát giá thị trường nhập khẩu và không bị giới hạn giá đầu ra.