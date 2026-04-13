Hơn 22.000 người, một nửa số cổ đông của Vinhomes đã rời đi trong năm cổ phiếu VHM tăng 200%

Theo báo cáo thường niên 2025 của Công ty cổ phần Vinhomes (mã CK: VHM), tính đến cuối năm 2025, Vinhomes ghi nhận 24.711 cổ đông, giảm 22.089 người so với thời điểm cuối năm 2024, tương ứng mức giảm 47,2%. Trước đó, trong năm 2024, số lượng cổ đông của doanh nghiệp này từng tăng nhẹ thêm 1.603.



Cả cổ đông trong nước lẫn nước ngoài đều có xu hướng thu hẹp. Trong đó, nhóm cổ đông nội giảm đáng kể, từ 45.190 xuống còn 23.422, nhưng vẫn chiếm tỷ lệ sở hữu áp đảo 91,23%. Riêng Vingroup hiện nắm giữ 69,3% vốn tại Vinhomes.



Số lượng cổ đông nước ngoài cũng giảm từ 1.610 xuống còn 1.289, kéo theo tỷ lệ sở hữu của khối ngoại giảm từ 12,3% xuống còn 8,77%. Theo dữ liệu từ báo cáo thường niên, tại thời điểm cuối năm 2025, Vinhomes không ghi nhận tổ chức nước ngoài nào giữ vai trò cổ đông lớn.

Trong quá trình giảm số lượng cổ đông, cổ phiếu VHM trên thị trường 2025 lại có diễn biến tăng mạnh. Tại ngày 31/12/2025, mã này đạt 124.000 đồng/cp, tăng hơn 200% so với đầu năm, đưa vốn hóa của Vinhomes lên khoảng 19,4 tỷ USD (tương đương gần 509.000 tỷ đồng). Giá trị thương hiệu doanh nghiệp cũng được định giá ở mức 1,6 tỷ USD, tăng 14%.



Đà tăng chưa dừng lại khi đến phiên 7/1/2026, cổ phiếu VHM tiếp tục leo lên vùng đỉnh mới, tiến sát mốc 150.000 đồng/cp.﻿

Kết phiên 13/4, cổ phiếu VHM có giá 122.900 đồng cp. Vốn hoá thị trường đạt 504.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 ghi nhận ﻿doanh thu thuần hợp nhất của Vinhomes đạt hơn 153.000 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt hơn 43.000 tỷ đồng, tăng 23,6% so với năm 2024.

Năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu 250.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 63% và 16% so với kết quả thực hiện năm trước.﻿

Vinhomes dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 60% vốn điều lệ, tương ứng 6.000 đồng/cổ phiếu. Với khoảng 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả ước tính gần 25.000 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm doanh nghiệp của ông Phạm Nhật Vượng thực hiện chi trả cổ tức. ﻿