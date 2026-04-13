Cổ đông Singapore tiết lộ lợi nhuận tăng bất ngờ của THACO, động lực chính từ Bất động sản

Trí Đức | 13-04-2026 - 08:02 AM | Doanh nghiệp

Báo cáo thường niên mới công bố từ cổ đông Jardines Matheson đến từ Singapore đã hé lộ bức tranh kinh doanh ấn tượng của CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) trong năm 2025.

Theo đó, THACO ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt khoảng 3,12 tỷ USD, tương đương gần 81.000 tỷ đồng . So với mức 2,9 tỷ USD của năm 2024, kết quả này cho thấy doanh nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của THACO đạt khoảng 251 triệu USD (tương đương hơn 6.500 tỷ đồng), tăng mạnh so với mức 152 triệu USD của năm trước đó.

Jardines Matheson cho biết ﻿động lực chính thúc đẩy kinh doanh của THACO năm 2025 đến từ mảng bất động sản.

Jardines Matheson đang nắm giữ khoảng 27% lợi ích tại THACO. ﻿﻿Tính đến cuối năm 2025, giá trị ghi sổ của khoản đầu tư này vào THACO đạt khoảng 723 triệu USD (tương đương gần 18.800 tỷ đồng).

Trong khi đó, tổng tài sản (net assets) năm 2025 của THACO là 2,15 tỷ USD, tăng so với 2,01 tỷ USD năm 2024. Con số năm 2025 bao gồm tài sản cố định (non-current assets) là 4,42 tỷ USD, tài sản ngắn hạn 4,36 tỷ USD.

Các khoản phải trả của THACO gồm nợ dài hạn (non-current liabilities) 2,38 tỷ USD và nợ ngắn hạn (current liabilities) 2,7 tỷ USD.﻿

Jardine Matheson đầu tư vào THACO từ năm 2008, tăng mạnh sở hữu vào năm 2019 với mức định giá hơn 9 tỷ USD. Đến cuối năm 2023, tập đoàn này tiếp tục mua gần 9.000 tỷ đồng trái phiếu của THACO.﻿

