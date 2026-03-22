Một doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2026 tăng hơn 150% so với năm trước nhờ khoản tiền đền bù từ công ty thành viên của THACO

22-03-2026 - 14:38 PM | Doanh nghiệp

Các động lực thúc đẩy lợi nhuận chính trong kế hoạch năm 2026 được kỳ vọng sẽ bao gồm khoản thu nhập bồi thường xấp xỉ 500-600 tỷ đồng từ ghi nhận một phần thu nhập bồi thường liên quan đến KCN Bắc Tân Uyên 1.

Thông tin từ Vietcap, trong buổi thăm CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) ngày 19/03 do Vietcap tổ chức, nội dung trao đổi của ban lãnh đạo tập trung vào kế hoạch lợi nhuận năm 2026 và cập nhật tiến độ của các dự án trong danh mục phát triển.

Theo Vietcap, thu nhập đền bù từ Thadico Bình Dương (một thành viên của Tập đoàn THACO), liên quan đến dự án THADICO – Bình Dương (KCN THADIPARK – Bắc Tân Uyên 1), có thể đến nhanh hơn kỳ vọng, tuy nhiên vẫn cần thêm đánh giá chi tiết. Ngoài ra, PHR dự kiến sẽ mở rộng sang mảng năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao, qua đó có khả năng hỗ trợ cho đà tăng trưởng dài hạn.

Đối với năm 2026, PHR đặt kế hoạch đạt tổng doanh thu công ty mẹ (bao gồm doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác) ở mức 2.300 tỷ đồng (tăng 33% so với năm trước), lợi nhuận trước thuế đạt 974 tỷ đồng (tăng 152% so với năm trước), và LNST đạt 779 tỷ đồng (tăng 127%).

Các động lực thúc đẩy lợi nhuận chính trong kế hoạch năm 2026 được kỳ vọng sẽ bao gồm khoản thu nhập bồi thường xấp xỉ 500-600 tỷ đồng từ ghi nhận một phần thu nhập bồi thường liên quan đến KCN Bắc Tân Uyên 1.

Dự án KCN Bắc Tân Uyên 1 (785 ha; phường Tân Uyên, TP.HCM – trước đây thuộc Bình Dương; KCN chuyên ngành cơ khí; do Thadico Bình Dương phát triển) có khoảng 704 ha sẽ được phát triển trên quỹ đất cao su của PHR. Theo ban lãnh đạo, các bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về mức giá đền bù, và PHR hiện đang xin phê duyệt cuối cùng cho cơ chế đền bù từ GVR. PHR kỳ vọng sẽ ghi nhận toàn bộ thu nhập đền bù từ dự án này trong giai đoạn 2026–2027.

Ngoài Bắc Tân Uyên 1, một số dự án KCN khác trên quỹ đất cao su của PHR đã được đưa vào quy hoạch tổng thể của tỉnh Bình Dương, bao gồm Tân Lập 1 (200 ha), Bắc Tân Uyên 3 (288 ha), Bắc Tân Uyên 2 (495 ha), Lai Hưng (600 ha), và Bàu Bàng 4 (500 ha). PHR có thể tham gia trực tiếp với vai trò chủ đầu tư hoặc nhận thu nhập đền bù nếu các dự﻿ án này được phát triển bởi các chủ đầu tư KCN khác.

Công ty cũng đang trình để đưa KCN Phước Hòa (282 ha) và Khu phức hợp Dịch vụ – Đô thị – Công nghiệp Tân Uyên (475 ha) vào quy hoạch tổng thể của TP. Hồ Chí Minh, đồng thời có kế hoạch phát triển các CCN Tân Định 3, 4 và 5 với tổng diện tích 225 ha. Ngoài ra, PHR đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với các chủ đầu tư KCN hàng đầu, bao gồm BCM cho dự án Lai Hưng, và VSIP cho Bắc Tân Uyên 2 và 3.

Mảng cao su, trong năm 2026, ban lãnh đạo kỳ vọng sản lượng tiêu thụ và giá bán trung bình của PHR nhìn chung sẽ đi ngang so với nă 2025, lần lượt ở mức khoảng 28.200 tấn (so với 28.425 tấn trong năm 2025) và 49,44 triệu đồng/tấn (so với 49,49 triệu đồng/tấn trong năm 2025).

Ban lãnh đạo kỳ vọng tổng cầu cao su tại Việt Nam sẽ tiếp tục vượt nguồn cung. Công ty cũng đặt mục tiêu cải thiện hiệu quả sản xuất từ mức hiện tại khoảng 1,4–1,5 tấn mủ cao su/ha lên khoảng 1,7–1,8 tấn/ha trong 2-3 năm tới.﻿

﻿Trong mảng năng lượng tái tạo, PHR đang nghiên cứu khoảng 437,2 ha để có thể được đưa vào quy hoạch cấp tỉnh. Trong đó, 86,8 ha cho các dự án điện mặt trời Bố Lá 1 và 2 đã được phê duyệt và đưa vào quy hoạch cấp tỉnh, trong khi 350,5 ha còn lại hiện đang trong quá trình đề xuất.

Ban lãnh đạo đánh giá phát triển năng lượng tái tạo là một mảng có tính cộng hưởng, có thể giúp gia tăng sức hấp dẫn của các KCN và nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty khi tìm kiếm cơ hội được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án.

Đối với mảng nông nghiệp công nghệ cao, khoảng 1.384 ha đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Bình Dương đến năm 2030 tại các huyện Bắc Tân Uyên và Phú Giáo. PHR ban đầu có kế hoạch phát triển trồng chuối và dứa, đồng thời, ban lãnh đạo cho biết lợi nhuận tiềm năng trên mỗi ha có thể cao gấp 5-7 lần so với việc trồng cao su.

Ngọc Điệp

