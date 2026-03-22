Cơ quan chức năng kiểm tra, hàng trăm tỷ đồng tài sản số bị phong tỏa, Eric Vương là ai?

Từ chiều ngày 20/3/2026, ứng dụng giao dịch tài sản số ONUS ghi nhận tình trạng lỗi hệ thống trên diện rộng, khiến người dùng không thể đăng nhập và thực hiện lệnh rút tiền.

Theo thông báo từ Công ty Cổ phần Đầu tư HVA, sự việc phát sinh do cơ quan chức năng đang kiểm tra tại một số đơn vị liên quan , dẫn đến việc các thiết bị xác thực giao dịch OTP và nhân sự phụ trách kế toán tạm thời không thể hoạt động.

Dữ liệu từ HVA cho thấy 80% tài sản của nhà đầu tư hiện nằm tại các công ty chứng khoán và quỹ quản lý đang chờ phê duyệt lệnh chi, trong khi 20% còn lại bị phong tỏa trên hệ thống đối tác. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HVA phản ứng giảm hơn 12% xuống mức 12.300 đồng trong phiên cuối tuần.

Sự việc này hướng sự quan tâm của giới quan sát đến hệ sinh thái do ông Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vương) dẫn dắt. Sinh năm 1984 tại Cần Thơ, ông Nhân khởi đầu với chuyên môn dược sĩ trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực công nghệ tài chính và đồng sáng lập VNDC, dự án tiền thân của ONUS.

Ông hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị HVA Group, Phó Chủ tịch Liên minh Tài sản số Việt Nam và Tổng Giám đốc Quỹ FundGo.

Về mặt đầu tư, HVA từng là cổ đông nắm 10% vốn VNDC và tiếp tục rót 25 tỷ đồng vào ONUS Chain năm 2024.

Tháng 10/2025, tập đoàn Vemanti Group do ông làm Chủ tịch đã thâu tóm 100% cổ phần ONUS.

Bên cạnh đó, tháng 9/2025, ông thành lập Sàn giao dịch Tài sản số DNEX với vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Hồ sơ công khai của ông cũng gắn liền với các nền tảng như TrustPay và quỹ điện ảnh FundGo Cinema.

Bên cạnh các hoạt động doanh nghiệp, ông Nhân là tác giả của cuốn sách quản lý tài chính mang tên "Quốc Gia Tích Sản". Tác phẩm tập trung chia sẻ các phương pháp thoát khỏi vòng xoáy tiêu dùng và xây dựng tự do tài chính thông qua việc tích lũy các tài sản tạo ra giá trị.

Ông Eric Vương từng chia sẻ quan điểm quản trị trên truyền thông: " Giá trị ngày nay không còn nằm ở tài sản doanh nghiệp đang sở hữu, mà ở những gì doanh nghiệp kích hoạt được như tri thức, hệ sinh thái, niềm tin và dữ liệu".

Tuy nhiên, quá trình vận hành hệ thống lưu ký tài sản số của hệ sinh thái này đang ghi nhận một số thách thức nhất định. Về khía cạnh dữ liệu, tháng 12/2021, ONUS từng đối mặt với sự cố rò rỉ thông tin khi tin tặc rao bán 9TB dữ liệu, bao gồm thông tin cá nhân và lịch sử giao dịch của hơn 1,92 triệu tài khoản.

Ở thời điểm hiện tại, sự cố gián đoạn diện rộng do thiếu thiết bị xác thực OTP tiếp tục đặt ra các yêu cầu về năng lực duy trì vận hành và quản trị rủi ro đối với mạng lưới hệ sinh thái này.