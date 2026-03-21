13 dự án du lịch do Novaland đầu tư gặp khó, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tháo gỡ

Ông Dương Văn Bắc - Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng)

Chiều 20/3, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo kết quả triển khai rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh đã nghe báo cáo tình hình triển khai, xử lý các kiến nghị đối với các dự án du lịch của Tập đoàn Novaland và dự án Tổ hợp Thể thao Dịch vụ - Du lịch Hòa Thắng tại xã Hòa Thắng của Công ty Cổ phần Giải thưởng lớn Hòa Thắng.

Tại cuộc họp, đại diện Tập đoàn Novaland đã kiến nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với 13 dự án du lịch do Tập đoàn đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đa số các dự án đang gặp vướng mắc chủ yếu về thủ tục đất đai, xác định giá đất, quy hoạch và tiến độ thực hiện dự án. Một số nội dung còn chậm do chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành và do thay đổi chính sách, quy định pháp luật.

Đại diện các sở, ngành, địa phương đã báo cáo cụ thể từng nhóm dự án, làm rõ nguyên nhân tồn tại, đồng thời đề xuất hướng xử lý đối với các vấn đề liên quan đến xác định giá đất, điều chỉnh chủ trương đầu tư, rà soát quy hoạch, cũng như các thủ tục pháp lý khác. Các sở, ngành, địa phương cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp giải quyết theo đúng quy định hiện hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng)

Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương liên quan trao đổi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cho biết, trước những kiến nghị của Tập đoàn Novaland, UBND tỉnh đã giao các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu để tháo gỡ những nội dung thuộc thẩm quyền.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án triển khai đúng quy định pháp luật. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ xử lý, kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết dứt điểm các kiến nghị thuộc thẩm quyền.