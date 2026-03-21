Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin bất thường từ Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang

21-03-2026 - 14:14 PM | Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC) vừa công bố thông tin bất thường về việc thay đổi kế toán trưởng.

Ngày 20/3, DGC miễn nhiệm bà Đào Thị Mai khỏi vị trí kế toán trưởng. Thay thế vị trí này là bà Trương Thị Loan.

Trước khi bổ nhiệm, bà Trương Thị Loan là kế toán viên của công ty. Còn bà Đào Thị Mai là một trong 14 người bị khởi tố trong vụ án liên quan Hoá chất Đức Giang.

DGC cũng vừa thông báo về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026.

Thông tin bất thường từ Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang- Ảnh 1.

DGC vừa công bố thay đổi nhân sự và kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan. Ba thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) của công ty là ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT , ông Đào Hữu Duy Anh - Phó Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Văn Hùng - thành viên HĐQT - bị khởi tố và bắt tạm giam.

Như vậy, số lượng thành viên HĐQT còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp, 2 thành viên Hội đồng quản trị còn lại quyết định triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 với thời gian họp vào ngày 8/5.

Địa điểm họp sẽ được công ty theo thông báo trong giấy mời họp nhằm bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị và nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án và 14 bị can liên quan đến hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực môi trường, khai thác tài nguyên và kế toán xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Bộ Công an cho biết, đã khởi tố vụ án về các tội danh: “Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.

Trong số 14 bị can, ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang, kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, bị khởi tố về cả 3 tội danh nêu trên.

Theo Việt Linh

Tiền phong

Từ Khóa:
dgc, đức giang

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thu về hơn 6.000 tỷ, Việt Nam chỉ là thị trường lớn 6 Đông Nam Á của Grab, kém xa Malaysia, Singapore

Thu về hơn 6.000 tỷ, Việt Nam chỉ là thị trường lớn 6 Đông Nam Á của Grab, kém xa Malaysia, Singapore Nổi bật

Tăng gấp 3 sở hữu chỉ trong 1 tháng, quỹ của tỷ phú Bill Gates kỳ vọng gì ở doanh nghiệp trang sức số 1 Việt Nam?

Tăng gấp 3 sở hữu chỉ trong 1 tháng, quỹ của tỷ phú Bill Gates kỳ vọng gì ở doanh nghiệp trang sức số 1 Việt Nam? Nổi bật

15 chủ hộ kinh doanh có tên sau bị tạm hoãn xuất cảnh

15 chủ hộ kinh doanh có tên sau bị tạm hoãn xuất cảnh

11:25 , 21/03/2026
Gia Lai chọn 6 doanh nghiệp quy mô tỉ USD để xây dựng thương hiệu quốc tế

Gia Lai chọn 6 doanh nghiệp quy mô tỉ USD để xây dựng thương hiệu quốc tế

10:26 , 21/03/2026
Ai là nạn nhân của doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền, liên hệ ngay Công an TPHCM

Ai là nạn nhân của doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền, liên hệ ngay Công an TPHCM

09:24 , 21/03/2026
Tái định hình dòng vốn EU vào Việt Nam: Từ thương mại truyền thống đến liên minh công nghệ

Tái định hình dòng vốn EU vào Việt Nam: Từ thương mại truyền thống đến liên minh công nghệ

09:04 , 21/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên